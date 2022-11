Un analista desmiente que el "efecto mundial" pueda ayudar al Gobierno

La situación política y económica en el país es compleja. Las internas en el oficialismo generan incertidumbre y todos los días aparecen nuevos cortocircuitos que hacen crujir al Frente de Todos. En ese sentido, hay quienes apuestan a que el Mundial de Qatar 2022 sirva para cambiar el foco de atención y descomprima las tensiones que existen en el oficialismo. "El mundial no cambia nada. Es un respiro nada más. Un respiro de un tiempo", aclaró el psicólogo Gabriel Slavinsky.

Gabriel Slavinsky es psicólogo, consultor y analista político. Consultado por MDZ Radio negó que el Gobierno se pueda beneficiar con la Copa del Mundo aún si Argentina llegase a ganarla.

"Si Argentina gana el mundial no va a ganar el Gobierno. No es como en la época de la dictadura que se usó el mundial del 1978 para ocultar los horribles crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. El Mundial de Qatar, si lo ganamos festejaremos y seremos felices todos. Pero no habrá una incidencia política", subrayó el especialista.

"Se habla mucho de que le daría al Gobierno tres meses de aire pero después se te acumulan todos los problemas en marzo. No hay mucha historia con eso", explicó.

"Pensar que va a mejorar el humor social si Argentina gana el mundial es un error. Puede mejorar el humor psicológico pero si después llegas a tu casa y tenés 70%, 90%,100% de inflación...no hay mundial que apague esos números", manifestó Slavinsky.

Lo que si puede ocurrir es que se aproveche el furor por la selección argentina para avanzar con medidas antipáticas mientras las miradas están en otro lado. "Puede ser que se traten cosas en el Congreso de la Nación. El mundial oculta un poco más las cosas. Pero es ocultar algo que igual nadie está mirando", minimizó Slavinsky dando a entender que hoy la ciudadanía está enfrascada en sus problemas domésticos y no tanto en la actividad política.

"Cuando se hablaba de la ley de Presupuesto y si vos preguntabas en la calle tres cosas importantes del debate no encontrabas eco en la ciudadanía", concluyó.