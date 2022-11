El duro dato que reveló Lilia Lemoine sobre José Luis Espert

La vicepresidenta del partido Libertario Nacional, Lilia Lemoine, afirmó que el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, cerró un acuerdo electoral con Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones. La influencer liberal formó parte del armado político del actual candidato a gobernador bonaerense y ventiló cómo era el trato dentro del espacio.

Dijiste que José Luis Espert arregló con Juntos por el Cambio. ¿Me podés explicar eso?

Lo explicó él. El mismo Horacio Rodríguez Larreta dijo hace unos meses: "En mi espacio, tenemos desde la izquierda hasta la derecha de José Luis Espert". Después, hace unos días Espert dijo: "Larreta, buen alcalde, ¿buen presidente?". En 2019, nosotros no teníamos candidata a gobernadora de la capital y fue a sacarse una foto con Larreta después de haberle tirado 'mierda' todo el año. Sólo quería medir cierta cantidad de puntos para que lo compren. Yo hice comunicación estratégica ahí, sé cómo se manejan y veo lo que le hacen a la gente alrededor.



¿Qué le hacen a la gente de alrededor?

No hace poco una de sus influencers inventadas que era como una Lilia pero sacada de quicio, que nos atacaba a todos, fue apartada del espacio por criticar a Larreta. 'Lenchu' le dicen. También, desde hace tres años aproximadamente hay un sujeto llamado Abdon que me insulta y humilla en las redes. Hasta se dedicó a publicar mi recibo de sueldo de la Legislatura que encima era falso. Puso dos meses juntos como si yo cobrará una barbaridad. Yo tengo el sueldo mínimo. Resulta que es asesor de Espert ahora.

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.

¿Cómo ven la relación de Espert con el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, desde el espacio?

En 2021, cuando Javier presentaba su candidatura, acompañó a José Luis por todo el país para ayudarlo porque el liberal que todos querían votar era Milei y no Espert. De hecho, Espert lo recontra puteaba a Javier porque le tenía mucha envidia. A mí me dolía en el alma, yo no se lo decía Javier porque él lo admira mucho, siempre habla muy bien de él y además aprecia que se haya metido en el barro de la política antes que él. Ahora en 2021, cuando Javier iba a ser el candidato a diputado por la Libertad Avanza, Espert formó un frente trucho que se llamaba Frente Vamos donde lo llevaba a una interna con Ricardo López Murphy. Era una estrategia para bajar la candidatura de Milei. Lo usaron para promocionarse. Ellos en provincia después seguían usando la foto de Javier y José Luis.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

Ahora te pregunto por otro exaliado de Javier Milei. ¿Qué opinas de Carlos Maslatón?

Carlos es una fuerza incontrolable. Es una persona que como no tiene nada que perder ni que ganar hace lo que se le canta. Le llegó a decir comunista a Javier, ¡comunista! Yo le tengo mucho respeto pero estuvo muy mal en cómo destrató a la hermana de Milei. Así y todo, él igualmente lo siguió apoyando a Javier. Después salió a decir que Javier se juntó con Larreta, cosas que no entiendo.



¿Te sorprendió que apoye públicamente al ministro de Economía, Sergio Massa?

No porque había dicho que había que votar por Alberto Fernández cuando se peleó con Espert. Igual en ese momento hasta te digo que tenía razón. Pero Maslatón más a la edad que tiene quién le va a decir qué opinar o no. El tipo es un provocador también y se divierte.