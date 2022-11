Pese al revés del fiscal de Estado, Rodolfo Suarez insistirá con "rollear" la deuda

El gobernador Rodolfo Suarez confirmó que insistirá en refinanciar la deuda de la provincia sin que la Legislatura haya autorizado el roll over en el Presupuesto 2023 y amparándose en el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera. El mandatario adelantó que responderán el dictamen negativo del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien entiende que la reestructuración de la deuda requiere sí o sí el aval legislativo. Asimismo, resaltó que la Justicia será la que termine resolviendo este tema.

“Vamos a seguir adelante. Le vamos a contestar al fiscal con argumentos muy sólidos. Tienen que ver con que ya nosotros tenemos la Ley de Administración Financiera, que tiene un artículo que dice que a la provincia le permite reestructurar su deuda, textualmente dice así. Ese artículo fue votado con dos tercios de los votos en la Legislatura, por lo que ya tenemos esa autorización”, manifestó Suarez este viernes, durante su participación en el agasajo por el 61° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán.

El gobernador mendocino cuestionó el fallo de la Fiscalía de Estado que se conoció el último martes y en el que el fiscal Simón plantea que no se puede "rollear" deuda sin contar con el aval de la Legislatura. A la vez que considera que lo que plantea el Ejecutivo no es una "reestructuración", por lo que no aplica el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera.

“El fiscal entiende que la deuda solo se puede reestructurar con la misma persona que prestó. Pero la deuda de la provincia es una, con distintos organismos. El mismo fiscal reconoce que es conveniente lo que estamos planteando pero dice que no se puede hacer con otro organismo. Nosotros entendemos que el artículo dice que la reestructuración de la deuda es toda la deuda”, manifestó el mandatario provincial.

En este sentido, Suarez aclaró que la intención del Gobierno es tomar tomar deuda en pesos, comprar dólares oficiales ara cancelarla. “Si no tendríamos que pagarla con el ‘contado con liqui’ o el ‘dólar bolsa’. Realmente esto es muy beneficioso para la provincia y creo que esto es una traba que se está poniendo”, expresó y destacó que por la diferencia cambiaria actual es sumamente conveniente la reestructuración que se planea.

Asimismo, deslizó que el revés del Simón podría tener que ver con su pasado peronista. “Puede que sea algo que tenga que ver con la oposición que nunca nos han permitido reestructurar deuda”, subrayó.

“Si tenemos vencimientos por 130 millones de dólares y tenemos que pagar la mitad prácticamente, eso significa más escuelas, mejores salarios para el empleado público. Impedir eso buscando un artilugio legal que para mí no es tal, vamos a insistir pero en definitiva será la Justicia quien lo decida”, concluyó el gobernador.

En esa última frase dejó entrever que el Gobierno provincial podría terminar acudiendo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que este tribunal termina resolviendo la interpretación del artículo 68 de la Ley de Administración Financiera y finalmente avanzar en el "rolleo" de la deuda.