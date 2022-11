La consigna que Cristina Fernández de Kirchner le dejó en claro a todos tras el acto de La Plata

"Ella es la que va ordenar nuevamente el espacio. Y al que le guste, bien, sino, también", reconoció un participante del asado servido en la residencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los más reconocidos por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante y tras el acto de La Plata, en el Estadio Único.

"¿Te diste cuenta que nadie habló que se cumplieron 50 años de la vuelta de Perón y del Día de la Militancia? Todo es ella, ella y ella", se indignó un peronista histórico que naufragó varias veces intentando entender en qué momento se rompió el Frente de Todos que con tanto ahínco abrazó.

Cerca de Kicillof se sintieron "gratificados" por los elogios que recibió la organización en general. Esto, por supuesto, no cayó demasiado bien en los militantes y dirigentes que participaron de todo el andamiaje, la distribución de los lugares, y hasta el levantamiento de la plataforma en la que habló Cristina Fernández de Kirchner, todos de La Cámpora. La tensión entre la jefatura de la administración provincial y la principal agrupación de Máximo Kirchner sigue al tope.

Si bien estuvieron la mayoría de los intendentes y jefes territoriales, hubo ausencias notorias. Mario Ishii, de José C, Paz y Alejandro Granados, de Ezeiza, que en los últimos tiempos juegan como verdaderos líberos; Juan Zabaleta, quien ya no frecuenta ni estas ni otras peñas desde que volvió a ser intendente de Hurlingham; y Juan Andreotti, ausente en el acto y que cuando le avisaron del encuentro ya estaba comprometido en otro lugar.

Tampoco fue Julio Zamora, el intendente de Tigre que está en fuerte conflicto con La Cámpora y con su socio estratégico, el ministro de Economía y exjefe político de ese territorio, Sergio Massa. La disputa en este municipio es cuerpo a cuerpo y ya Malena Galmarini anunció que pretende recuperar para el Frente Renovador la comuna que vio nacer al mejor Massa. Lo sugestivo es que Zamora estuvo en el acto del Estadio Único, pero se ve que se olvidaron de avisarle del asado.

"La reunión pasó por momentos interesantes pero casi todo fue anodino. Sí quedó claro que ella está dispuesta a jugar, estar presente como actora principalísima, pero de ahí a que se transforme en candidata o no es otra cosa", es el resumen de dos de los más agudos observadores presentes.

También la mayoría llegó a la conclusión que no camina más el proyecto de eliminación de las PASO y que "se cuidó muy bien de no seguir esmerilando al presidente. No sabemos si lo hizo porque supo de su estado de salud o porque la convencieron de que eso no le sirve a nadie, y mucho menos a ella. Para todo el mundo, y para nuestros votantes, ella es parte de esto", clarificó otra fuente de primerísimo nivel.

"Entonces, al no poder hacer lo de las PASO, y al ver que no le conviene seguir pegándole a Alberto, eligió empezar a hacer un reclamo para la generación de una mesa de conducción del poder donde estemos todos. Cuanto más grande, mejor, así no sale nada", sentenció la fuente.

Efectivamente, Máximo Kirchner es el que más está presionando para que el presidente Fernández "abra el gobierno y deje participar a los que pusimos los votos" y no "gobierne más con cuatro o cinco amigos" porque el gobierno "es de todos, y no de un aventurero".

Sin embargo, "esa mesa ampliada ya te digo que no va a caminar. El presidente parece estar cómodo con este nuevo formato y además queda más que claro que si él nos incorpora a todos en la discusión del proceso de toma del poder, queda pintado al óleo", graficó uno de los que menos habló en la reunión.

La tercera certeza que dejó la cena fue la ratificación de Axel Kicillof como candidato a gobernador. Eso había provocado una discusión entre Máximo Kirchner con el hombre fuerte de Lomas de Zamora y jefe de gabinete provincial, entre otras cosas. "No pasa nada que no haya pasado antes... Martín pudo convencer a varios de volver a agruparse para fortalecerse en la negociación y aparecer como otra pata más de la mesa del poder. Cuando encuentre el ensamble que lo coloque en la mesa, ya está", reconoció un viejo negociador que habla con todos los sectores.