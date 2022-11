Gerardo Morales aseguró que Cristina Fernández de Kirchner "ya se lanzó como candidata" para 2023

El presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló sobre el acto que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que "no tiene dudas" de que será candidata en las elecciones presidenciales de 2023.

"Está cumpliendo un plan estratégico de campaña electoral, ya es candidata", sostuvo Morales, y agregó: "Creo que está lanzada ya como candidata, la elección de Brasil la animó".

En diálogo con radio Mitre, Morales aseguró: "La escuché plantear una convocatoria al diálogo institucional después de haberlo roto en el Senado y haberse llevado puesto todo. Tenía que tratarse algo tan importante como el Presupuesto, estábamos esperándolo desde la oposición y tuvieron una actitud de incumplir el fallo de la Corte".

Morales también se refirió a la maniobra del kirchnerismo en el Senado para designar un consejero más en la Magistratura. "En el caso del Consejo de la Magistratura no es para juristas, está claro que han hecho trampa. La representación es para la mayoría y la otra para la minoría y dividieron el bloque, les daba el número y se quedaron con todo", sostuvo.

"La gente tiene que estar atenta, no se puede creer, ella es la líder del Frente de Todos que ha hundido el barco. En enero de 2020 el déficit de las empresas públicas era 1.700 millones de dólares, ahora está en 5.300. En dos años y medio aumentaron casi 4.700 el déficit y designaron 16 mil nuevos empleados", agregó Morales sobre el mal Gobierno del que Cristina Kirchner forma parte.

"Cada vez que faltan dólares en el Banco Central desde el kirchnerismo lo primero que hacen es echarle la culpa al campo o a los empresarios con esa concepción antiempresaria retrógrada. Es ella la responsable de todo lo que viene pasando en el país porque es ella la que lidera el Frente de Todos, el Presidente está ausente de la toma de decisiones de todos los días para resolver los problemas del país", remarcó Morales.

"Todavía no he lanzado mi candidatura a Presidente pero sí el radicalismo está muy fortalecido. En todas las visitas por el país también me reúno con las mesas de Juntos por el Cambio, hay una muy buena relación con todos los partidos que integran JxC en todo el país", aclaró el presidente de la UCR.

"Que a veces tengamos algunas discusiones, que tenemos que parar para enfocarnos en el plan de gobierno, cada vez que empezamos a discutir públicamente nos alejamos de la agenda de la gente", enfatizó Morales.

"Lo veo a Mauricio caminando el país y tiene todo el derecho de hacerlo. Si Mauricio es candidato va a ser candidato del PRO, el radicalismo va a tener otro candidato, yo voy a hacer uno de ellos. Uno de los desafíos que tenemos es lograr un gobierno de coalición, lo que no ha pasado y no pudimos concretar entre 2015 y 2019", completó el titular de la UCR.