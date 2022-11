El cambio de estrategia de Mauricio Macri para poder gobernar en 2023

El expresidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, viajará rumbo al Mundial de Qatar y, antes de hacerlo, evitó confirmar su candidatura presidencial para 2023. Esto significa dos cosas: el máximo dirigente de Juntos por el Cambio todavía no se baja de la contienda electoral y la incertidumbre es su nueva herramienta analítica para poder estudiar qué candidato es funcional al proyecto político de la oposición.

En este marco, “La Mesa del Poder, edición nacional”, programa que se emite por MDZ Radio, analizó “la interna del PRO y la inclinación de Macri por un sector dentro de la contienda entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta”. Para conocer acerca de lo que pasa dentro de la interna, los periodistas de MDZ entrevistaron al senador nacional y jefe de bloque del PRO, Humberto Schiavoni.

El cambio de estrategia de Macri para poder gobernar en 2023

Para Rubén Rabanal, el expresidente tiene que mejorar su relación con Horacio Rodríguez Larreta porque le han comentado que tal vez Juntos por el Cambio gane las elecciones, pero debido a un potencial lobby político no podrán gobernar. “Macri sabe que él y Patricia Bullrich la tendrían mucho más difícil que los otros candidatos para gobernar en esta condición y esa sería una potencial medida de cara a lo que viene”, conjeturó el periodista.

Ante este cambio de curso del fundador del PRO, el senador por Misiones manifestó que “Macri recién anunciará su candidatura en marzo y que si él está en la interna de JxC, ganará sin problemas”. “Lo veo más construyendo la alternativa de cambio real para nuestro país. Pero es una visión personal y creo que si Mauricio quiere ser candidato tiene toda la posibilidad de ganar”, declaró, y agregó que “lo más saludable para Juntos por el Cambio es que tanto Patricia Bullrich y Horario Rodríguez Larreta compitan por la interna".

Pese a que una parte de los argentinos están esperando las propuestas de gobierno de la oposición, el legislador opositor anticipó que "a finales de noviembre y principios de diciembre, Juntos por el Cambio anunciará sus ejes de acción en áreas claves para la gestión del país".

“Las cuatro fundaciones que están trabajando en el plan de gobierno presentarán sus propuestas tanto para el área de Energía como para el área de Economía. En esta última, estamos muy avanzados, pero depende de la coyuntura económica de Argentina ya que pueden ir cambiando con el transcurso de los meses. Pero lo más importante es que desde lo estructural hay consenso para 2023", apuntó.

¿Cuál es la opción de Cristina para 2023?

Cristina Fernández de Kirchner realizó un acto con tono de lanzamiento de campaña electoral antes de terminar la semana para reclamarle al Gobierno de Alberto Fernández que se encargue de sus tareas presidenciales y que mejore la imagen que tiene la gente del Frente de Todos. El analista político, Marcos Novaro, analizó "la congregación kirchnerista" y manifestó que "su discurso fue bastante inconexo". Cristina Fernández de Kirchner.

Además, aseguró que “la vicepresidenta no está en condiciones para ser la candidata del Frente de Todos porque sufriría una derrota catastrófica”. “Tiene un problema muy serio y ella simula que tiene todo bajo control. Pero está condenada a ser candidata en las peores condiciones imaginables con grandes chances de sufrir una derrota catastrófica”, expresó.

Al mismo tiempo, agregó: “Cristina no está ante la opción de ser o no presidente, sino que está entre la opción de una derrota catastrófica o una derrota digamos que sea por un margen pequeño. Por eso, ser la presidenta no es una opción”.

