Coco Basile rompió el silencio y habló sobre la detención de su hija

El exdirector técnico de la Selección argentina Alfio "Coco" Basile habló por primera vez sobre la detención de su hija, Sabrina, en el marco de la causa que investiga las amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la pasó "como el orto".

Sabrina Basile (53) estuvo detenida entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre pasado acusada de formar parte de Revolución Federal, una agrupación de derecha que realizó una serie de llamativas protestas contra el Gobierno y que quedó en el ojo de la tormenta tras el atentado que sufrió Cristina Kirchner.

A un mes de la detención de su hija, el ex entrenador rompió el silencio y se refirió brevemente al tema en una entrevista radial. Al ser consultado sobre cómo pasó ese momento, el Coco Basile respondió: "Como el orto. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Sabés lo que es?".

"La conozco a mi hija. Ella es política, está con la política, pero nada que ver de cosas graves, nada misterioso y eso que dicen. No pasa nada. No quiero hablar del tema para no sacarlo a relucir otra vez, que no sigan con lo mismo", añadió el hombre que supo salir campeón como jugador de la Intercontinental de 1967 con Racing y que como DT logró varios torneos con la Selección argentina y con Boca.