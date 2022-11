Una encuesta refleja el enojo con los políticos mendocinos

Una encuesta realizada por el estudio Isuani -Toledo refleja el enojo con la dirigencia política mendocina. Por un lado, todos los dirigentes poseen el 50% o más de imagen negativa por el sólo hecho de ser reconocido como “político” y por otro, que al momento de consultar sobre la intención de voto en un escenario imaginario a gobernador; la primera fuerza en Mendoza sería liderada por quienes no quieren votar a nadie. El estudio de opinión pública concluye que “4 de cada 10 aseguran, hoy, no quiere votar a nadie”.

Se trata de un muestreo domiciliario sobre 762 casos, con refuerzo telefónico que se hizo áreas urbanas de los departamentos del Gran Mendoza (Capital, Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Maipú), San Rafael, Tunuyán y San Martín del 11 al 14 de noviembre de este año. El margen de error es del 5%.

Fueron medidos 8 dirigentes mendocinos. El mejor posicionado es el senador nacional, el radical Alfredo Cornejo y uno de los posibles precandidatos a gobernador por el Frente Cambia Mendoza. El ex mandatario provincial tiene una imagen positiva del 36% y una negativa del 44%. El resto es regular o no sabe no contesta. En el segundo puesto le sigue el actual gobernador Rodolfo Suarez quien tiene 28% de imagen positiva y 50% de negativa. El intendente de la Ciudad de Mendoza y otro de los posibles candidatos a gobernador de la UCR, Ulpiano Suarez 25% de imagen positiva y 45% de imagen negativa. El intendente de San Rafael Emir Félix quien podría ser candidato a gobernador por el peronismo se ubica con el 24% de imagen positiva y 48% de imagen negativa. El intendente de Maipú, el peronista Matías Stevanato quien buscará la reelección en el departamento, aparece con 20% de imagen positiva y 41% de negativa.

Por su parte, el precandidato a gobernador del PRO (dentro del Frente Cambia Mendoza) Omar De Marchi resulta con 19% de imagen positiva y 44% de negativa. El intendente de Las Heras y quien ya se lanzó por el radicalismo para ser uno de los precandidatos a gobernador Daniel Orozco tiene 19% de imagen positiva y 35% de negativa. La peor ubicada es la senadora nacional por La Cámpora Anabel Fernández Sagasti quien quedó con el 18% de imagen positiva y 58% de negativa.

El estudio concluye que hay una apatía hacia la clase política, representado en las opiniones negativas de las imágenes de los dirigentes provinciales. Todos los dirigentes provinciales poseen el 50% o más de imagen negativa,por el sólo hecho de ser reconocido como “político”, sin distinción de partido político, gestión realizada, etc.

Esta situación también se refleja cuando la pregunta es por frentes electorales, no por nombres de candidatos. Se observa una fuerte concentración de la grieta política en Mendoza, con núcleos duros alrededor del 20% en los más próximos al Frente de Todos y un núcleo cercano al 25% al Frente Cambia Mendoza. De esto se deriva que al momento de consultar sobre la intención de voto en un escenario imaginario a gobernador; la primera fuerza en Mendoza sería liderada por quienes no quieren votar a nadie. Según la encuesta, “4 de cada 10 aseguran, hoy, no querer votar a nadie”.

Ante la pregunta de qué frente electoral votaría en los próximos comicios, el ninguno obtiene el 27% de los votos; el 21% saca el Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos el 13%. Muy atrás quedan los demócratas con el 3% y la izquierda con el 1%. Una nueva fuerza sacaría el 5% Se observa una tendencia a un posible triunfo de Cambia Mendoza.