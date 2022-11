La ilusión y las dudas del Gobierno con Vaca Muerta y la minería

El integrante del directorio de YPF y asesor ad honorem de la Subsecretaría de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, visitó los estudios de MDZ Radio y analizó en “La Mesa del Poder, edición provincial” las potencialidades que tiene la provincia a corto plazo para explotar la actividad minera a través del proyecto Potasio Río Colorado y la inversión petrolera de YPF en la zona mendocina de Vaca Muerta.

Mendoza, actualmente, se encuentra en una encrucijada en torno a este tema, en parte, debido a que Rodolfo Suarez ha preferido llegar al final de su mandato sin mayores inconvenientes y decidió no poner nuevamente en duda ley 7.722, algo que es reclamado desde diferentes sectores, como el del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

A pesar de este contexto, Guiñazú aseguró que “la provincia tiene un gran potencial minero y más si puede llevar adelante el proyecto de Potasio Río Colorado”.

"Potasio Rio Colorado es una apuesta enorme a nivel nacional y repercutirá en las exportaciones de Mendoza", expresó Emilio Guiñazú.

“Todo el mundo habla de minería y parece que se olvidan que tenemos el proyecto más grande del país en Malargüe. El plan está prefactibilizado con 2.500.000.000 de dólares invertidos y a la espera de conseguir un inversor para reactivarlo. Desde el vamos, tenemos un potencial a corto plazo enorme y podemos duplicar las exportaciones totales de Mendoza solamente con Potasio Río Colorado. Además, podríamos aumentar un 50% las exportaciones minerales de Argentina”, argumentó.

Además, agregó: “Si estuviésemos produciendo los 4 millones proyectados de potasio al precio que se está vendiendo, las ganancias serían mayores al total de las minas de Argentina y nuestro potencial minero está en Malargüe”.

Por eso, el asesor de la Subsecretaría de Energía y Minería comentó que "el actual proyecto que fue enviado a sus inversores es mucho más chico y más es factible de realizar en comparación de lo que quiso hacer la empresa brasileña de Vale".

“Ese proyecto era muy grande y requería obras de infraestructura que en Argentina no son sencillas de ejecutar. Por ello, el camino es al revés, es empezar a producir y para lugar edificar la infraestructura necesaria. La idea es vender primero, generando caja y eso fue lo que no hizo la empresa Vale. Ya que puso el proyecto detrás de la infraestructura y cuando cayó su plan no resistió”, describió.

Vaca Muerta lado mendocino: la inversión de Mendoza e YPF

La semana pasada el gobernador de Mendoza junto a las autoridades de YPF hicieron un importante anuncio acerca de un proyecto de exploración no convencional a través del procedimiento de fractura hidráulica en áreas petroleras de Malargüe. Según el integrante del directorio de YPF, el potencial de la iniciativa también es enorme, pero existe un riesgo geológico en la parte mendocina de Vaca Muerta. Es decir, aún no hay certezas de que ese potencial pueda explotarse. Vaca Muerta.

“En la explotación no convencional cuando se tiene el grado de conocimiento como lo posee Neuquén, se vuelve un negocio de poco riesgo técnico. El área de Vaca Muerta del lado neuquino entró en modo factoría porque repiten permanentemente sus proyectos y metodologías porque tienen una 'receta de cocina', cosa que en el lado mendocino no ocurre”, apuntó.

Por ello, Emilio Guiñazú destacó que "la zona mendocina no es tan conocida por la empresa estatal y eso será un gran riego económico tanto para YPF como para Mendoza". Por lo cual, reconoció que "tal vez encuentren petróleo, pero luego se tendrá que estudiar si el producto cumple con los estándares convencionales".

“De encontrar petróleo van a encontrar, pero depende de que si la calidad del producto. Hay muchas cuestiones técnicas que pueden jugar en contra y eso hace que siga siendo más conveniente invertir en Neuquén que en Mendoza. Es una apuesta grande por parte de YPF y enorme de Rodolfo Suarez. Crucemos los dedos para que nos vaya bien”, sentenció.