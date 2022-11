Gerardo Morales: "Hace rato que no hablo con Mauricio Macri"

- Estamos con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, que nos visita hoy en MDZ. ¿Dónde ve parado en este momento a la UCR dentro de Juntos por el Cambio?

- El radicalismo está bien parado y el acto del día 29, que por ahí se intenta devaluar, tuvo como objetivo recordar aquel 30 de octubre que ha sido una bisagra, donde ganó la verdad y la justicia, contra la impunidad y la autoamnistía. Y que eso ha sido clave, además, para que podamos recuperar la democracia como sistema de vida, no como un vehículo importante que fue la Unión Cívica Radical, más allá de que era una aspiración de una gran mayoría del pueblo y con un líder como Raúl Alfonsín.



- Al acto también fueron algunos "primos" del PRO...

- Fue a visitarnos Horacio Rodríguez Larreta. El "Colo" Santilli también. Bueno, Maxi Ferraro, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, entre otros dirigentes. Así que fue un acto del radicalismo en el marco Juntos con el Cambio. Pero hubo un radicalismo que también ha mostrado todo su potencial. Estuvieron presentes las 24 provincias, pero los referentes, los emergentes, yo diría que hoy el radicalismo está aportando más emergentes que el PRO, y que la Coalición Cívica y el peronismo republicano también. Así que bueno, tenemos un radicalismo más fortalecido, buscando también fortalecer Juntos con el Cambio, buscando mayor capacidad de incidencia en en el plan de Gobierno de las políticas públicas que ejecute Juntos con el Cambio.



- ¿Qué diferencias encuentra en el radicalismo después de 2015, ahora de cara a la elección 2023?

- No es lo mismo. Son momentos, tiempos distintos, no llegamos con un plan de Gobierno en 2015, no fue un Gobierno de coalición. Tampoco en Cambiemos tuvimos la telenovela que tiene el Frente en Todos, es una cosa vergonzosa. Sí acompañamos, yo diría que el radicalismo es además un buen socio, no era una coalición, pero yo soy muy respetuoso de la institucionalidad, no hemos puesto, no hemos generado ninguna tensión más allá de algunas diferencias. Así que son etapas distintas. Hoy llegamos con más tiempo, con un radicalismo más fuerte, con un plan de Gobierno que se está trabajando con nuestros equipos técnicos, donde hay que dirimir las diferencias. Yo creo que el desafío que tenemos es plan de Gobierno, es la asignación de responsabilidades de las fuerzas políticas en la gestión de Gobierno y la posibilidad de integrar fórmulas también que te pueda garantizar un Gobierno de coalición. Hoy te diría que lo que más ruido está generando en la coalición son los problemas en el PRO que espero los puedan resolver. Toda la energía que podamos poner para que eso se resuelva lo vamos a hacer con voluntad. Puede haber diferencias, pero una relación debe ser armónica y hay que debatir y hay que dirimir las diferencias que tenemos en el plan de Gobierno. Por eso es tan importante el programa.

- ¿Usted es precandidato presidencial?

- Sí, sí, sí, yo soy precandidato presidencial. Todavía no hice el lanzamiento, a ver si antes de fin de año ya hacemos la presentación. Vamos a aportar de la mejor manera. Creemos que es momento para que un radical presida el país, gobierne el país. Somos un partido de gestión, no somos un partido parlamentario nada más. Gobernamos tres provincias, estamos gobernando bien, gobernamos más de 400 municipios, hemos demostrado capacidad de gestión, lo hacemos todos los días ordenando o recuperando, como en mi caso en Jujuy, la paz, el orden democrático, la convivencia. Tenemos un turismo que está, si bien está mejorando en todo el país, pero Jujuy tiene 11 meses de temporada alta, 26.000 familias que viven del turismo con la energía renovable, con el litio, la posibilidad de fabricar baterías de litio y cannabis con fines medicinales, reafirmar también las producciones tradicionales que tenemos un buen régimen de promoción, de inversión en seguir apostando, construyendo 258 nuevas escuelas que se suman a las 700 que construimos durante 150 años en la vida institucional de la provincia con paneles solares. La escuela pública como un factor central para garantizar la igualdad, garantizando la salud pública. La educación pública, es decir, tanto Estado como sea necesario, pero también tanto mercado como sea posible.



- Usted habló de la necesidad para expresar un verdadero Gobierno de coalición de fórmulas cruzadas. ¿Estaría dispuesto a llevar a un dirigente o a una dirigente del PRO como compañero de fórmula?

- Si del PRO, de la Coalición Cívica, del Peronismo Republicano también, no hay que descartar nada. Eso va a ser para abril del año que viene. Mientras tanto, estoy en la tarea institucional como presidente del partido, también anunciando que soy precandidato, recorriendo el país con la tarea fundamental de la unificación del radicalismo. Y ahora el 24 tenemos un encuentro con el Consejo Federal de los Institutos de Política Pública, en la Fundación Alem, de todo el país del radicalismo. Vamos a hacer un congreso doctrinario en marzo en Córdoba y ahí ya vamos a definir con una participación de más de 2.000 dirigentes del país los lineamientos del Plan de Gobierno que va a aprobar el radicalismo y que va a aportar a la coalición.

- ¿Leyó el libro "Para qué" de Mauricio Macri?

- No, no, no lo leí. No, no tuve oportunidad de ir a la presentación. Me gustaría leerlo. Si tengo tiempo, si me gusta leer todo, hay que leer todos los pensamientos, compartas o no los compartas. Hay que ser plurales en la lectura, eso fortalece el conocimiento.



- ¿Cuándo fue la última vez que habló con Mauricio Macri?

- No, hace rato que no hablo con él. Hablo seguido con Horacio. Tenemos un buen vínculo. Con Patricia también integramos la mesa Juntos por el Cambio de presidente del foro. Tengo muy buen diálogo con los dos, creo que que bueno, hay que bajar un poco los decibeles, ¿no? Me parece que allí el PRO tiene que hacer un esfuerzo importante, también lo tenemos que hacer nosotros, me incluyo, ¿no es cierto? Y como te decía, es buscar un vínculo más maduro, más armónico. Nosotros, los radicales, estamos un poco más acostumbrados. Yo perdí Gualeguaychú, perdimos Gualeguaychú y el lunes estuve visitando a Ernesto Sanz en el Comité Nacional y acatando la resolución de mi partido de la Convención. Y no pasa nada, somos amigos, tuvimos posiciones encontradas en determinadas oportunidades de nuestras vidas políticas y no pasa nada, seguimos teniendo el mismo respeto.



- ¿Y a qué atribuye la espiral de conflicto interno entre Larreta y Patricia Bullrich?

- Me parece que tiene que ver con con la crisis de liderazgo en el PRO. La derrota en el 2019. Y bueno, Mauricio Macri, que es un actor relevante no solo en el PRO, sino en la coalición, las legítimas aspiraciones y proyectos que tienen tanto Horacio como Patricia. Y me parece que tiene que ver con eso. Nosotros también en el radicalismo lo tenemos, pero bueno, tienen que madurar eso. Yo creo que el tema de transitar la política en coalición, llegar a gobernar el marco coaliciones, esto es un desafío.



-¿Cómo van a hacer para conciliar el programa de la UCR en el marco de la coalición con propuestas tan radicalizadas como se escuchan, por lo menos de parte de un sector de Mauricio Macri que habla de cerrar empresas del Estado y de que durante su presidencia se ha cerrado el Ministerio de Salud?

- Por eso ya venimos trabajando con equipos coordinados. La Fundación Alem, Pensar, en la fundación de Miguel Pichetto, venimos ya trabajando, habrá que saldar estos temas, pero bueno, tiene que ver con con los desafíos, que es gobernar como coalición, pero también la impronta de Gobierno. La verdad la va a dar quien gane las PASO, quien sea presidente. El país necesita hoy liderazgo, necesita programa de Gobierno. Un plan de Gobierno necesita experiencia y capacidad de gestión. Así que a mí me parece que que allí está, allí están los desafíos que tenemos.



-¿Y por qué perdió entonces en Cambiemos la elección en el 2019, que se hizo mal o que faltó hacer para que Mauricio Macri sea reelecto?

- Me parece que tuvimos varios inconvenientes, tuvimos algunos aciertos, dejamos un barco medio averiado pero navegando. Pero no este barco, no el barco que tenemos ahora. Le metieron 16.000 nuevos trabajadores a empresas que están quebradas, que hay que sanear. No estoy de acuerdo con privatizar de nuevo la línea aérea de Argentina, por ejemplo. Yo seguí mucho el tema y estudié desde el Congreso el proceso privatizador y como empresa privada vaciaron Aerolíneas Argentinas para poner otra empresa. Así que de eso ya tenemos experiencia. Había que hacer cirugía mayor, obviamente, pero también pagamos un costo porque se fue muy rápido con el sendero del precio de tarifas. No se puede recuperar un deterioro generado durante 12 años, en tres años. Si hay que ver que algunos temas tienen que ser graduales. Bueno, este entonces es el debate en cuanto a los ritmos y los tiempos.

Va a haber que dar un programa de Gobierno, hay que hacer algo con las empresas públicas, hay que hacer algo con el déficit de energía. Entonces son temas que impactan en términos del déficit fiscal, pero que tampoco hay que terminar enredado solo en el déficit fiscal y en la cuenta caja hay que mirar la producción, hay que tener una mirada y una política para las empresas que aportan. Entonces hay que rediscutir medio todo, desde esta mirada de un Estado fuerte, educación pública, salud pública, seguridad pública, tanto Estado como sea necesario, presente, activo a todo motor junto al sector privado y tanto mercado como sea posible. Yo estoy convencido, no se van a imponer las posiciones extremas, en mi opinión, así que bueno, vamos a trabajar por allí.Es la manera de construir acá.

El desafío es generar trabajo para la gente decente y es devolverle la esperanza a la gente. La gente está con bronca, tiene razón. Pero lo peor que tiene la gente en este momento de desesperanza es tristeza y la tristeza te inmoviliza. Y eso es peor que la bronca, porque vos tenés bronca pero te genera energía. Entonces por eso también nosotros nos alejamos de la agenda de la gente, terminamos peleando y terminamos afuera de la gente. Entonces me parece que tenemos que discutir, por eso es que nos tenemos que autointerpelar. Cuando digo esto ahí me saltan los halcones, pero lo digo desde el punto de vista de una organización integrada por personas que no somos infalibles, ahora sí con capacidad, organización de tener un programa y de hacer las cosas bien.