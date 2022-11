El más anti K del momento le manda un mensaje directo a Cristina Fernández de Kirchner

El intendente de Esteban Etcheverría y reclamante aún de la conducción del PJ bonaerense a manos de Máximo Kirchner, Fernando Gray, volvió a distribuir un video, tal cual lo hizo hace dos años, cuando subió a la terraza del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, criticando abiertamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al sostener que "hoy lo que diga no le va a interesar a nadie".

"Hoy un acto más no le va a cambiar la vida a nadie. Hoy no es momento de parar para celebrar nada. Hoy, nuestras vecinas y vecinos necesitan soluciones. Porque estas 240 familias no pueden vivir a la vera del arroyo Otero", dijo Gray en su video con una voz de un locutor en off mostrando imágenes de lugares donde la pobreza duele y lastima.

"Porque ya tenemos casas para ellos", siguió el spot y muestras las viviendas en las que están reubicando a familias que desplazan de los lugares inhabitables. Porque es mi obligación como peronista, porque no quiero dejar de hacerlo. Porque en este Día del militante, yo elijo trabajar", terminó el video.

En declaraciones a MDZ, el intendente de Esteban Echeverría dijo que "tenemos que entender la urgencia de esta hora". "La agenda de la gente no tiene nada que ver ni por la lucha de cargos ni por posiciones en las listas" expresó quien aún sostiene una disputa legal, que llegó a la máxima instancia judicial de la Nación, por la forma en que fue despojado de la conducción del peronismo provincial cuando se realizó la designación de Máximo Kirchner, acortando los mandatos de los consejeros partidarios que habían asumido hacía cuatro años.

"Vos sabes que dejé de ir a actos partidarios. Me invitan a todos, pero la verdad, no tiene sentido estar en lugares donde los políticos solo nos hablamos entre nosotros", agregó.