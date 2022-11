El imponente comentario de un liberal de cabecera sobre Javier Milei

El doctor en Economía y en Ciencias de dirección, Alberto Benegas Lynch, se abrió en diálogo con MDZ respecto al panorama político en Argentina. El distinguido académico destacó que el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, puede encabezar el liberalismo en el poder y que éste les "modificó la parla" a las palomas de Juntos por el Cambio.

- ¿Cree que Javier Milei puede encabezar realmente la nueva oleada de liberalismo en el poder?

- Creo que sí. Definitivamente lo está haciendo con los jóvenes hace un tiempo. Zafarrancho viral que hemos padecido. Tuve un encuentro con Javier Milei en la Universidad de Belgrano donde el Aula Magna estaba llena de jóvenes. Había 900 y pico de asientos y se pusieron tres aulas paralelas con pantallas. Lo más importante eran las preguntas, había mucha biblioteca, no era simplemente para quedar bien, lucirse y tener cámara. Había bibliografía y sustancias en las preguntas y eso es una gran esperanza.



- Estuviste también en la presentación de Javier Milei "El fin de la inflación" en el teatro Broadway.

- Estuve allí con colegas sobre el tema exclusivamente monetario. Con Domingo Cavallo, con Diana Mondino, Federico Sturzenegger y fue algo notable. Al tercer día que se anunció, se llenaron las 1.500 butacas y quedaron 8.000 y pico afuera. 8.000 y pico eh. Y esto no es un problema puramente cuantitativo como digo sino de calidad de las personas, de estudios, de comprender que el tema es de las cejas para arriba. Que es un tema de educación y de estudio. Es un tema de comprender el valor y el eje central de la tradición de pensamiento liberal que es el respeto recíproco.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei.

- ¿Usted cree que Javier Milei debería competir dentro de Juntos por el Cambio?

- No, yo no lo veo. Juntos por el Cambio es un poco lamentable porque veo que no están juntos ni tampoco es en gran medida por el cambio. Digo en gran medida porque hay valores como como Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Pero hay muchos otros que no tienen ni el más mínimo parentesco con la tradición de pensamiento liberal, aunque debo de reconocer que Javier Milei les modificó la parla. Si uno ve los siempre indiscretos archivos, se puede observar cuáles eran las ideas de estos personajes que ahora están hablando que hay que reducir el gasto público y bajar impuestos se analiza bien.



- También en la presentación del libro "Para qué" de Mauricio Macri se puede ver que el expresidente usa tecnicismos propios de Javier Milei en la forma de expresarse.

- Exacto Ignacio. Exacto lo que usted dice y quiero decirle respecto de esos tres zooms que tuvimos con Javier Milei y Mauricio Macri fueron muy cordiales. Yo por la naturaleza soy un poco ansioso. Como le decía a Macri, yo no soy político, soy economista, seguramente hay politólogos que están diciendo que es prematuro tener fórmulas a esta altura del partido pero creo que el tiempo corre la estantería. Se nos viene encima el chavismo local. Estos van a dar las estocadas finales a la justicia y buscar eliminar la libertad de prensa que es el cuarto poder.