CFK vs. CFK: el croquis para volver al poder en 2023

Cristina explicó, durante 48 minutos, por qué cree que no hay mejor solución para el país que Cristina, así el país deja atrás a Cristina y logra salir adelante de la mano de Cristina. Dejó en claro qué quiere, a quién hay que cuidar, a quiénes descartar, qué es importante como eje de campaña y definir el rival e ir sobre él. Nada nuevo bajo el sol. Cristina sigue convenciendo a los pocos dogmáticos de que nada tiene que ver con este aquelarre oficial, que sólo existe por su decisión personal. Cristina cree que no hay mejor remedio que dejar atrás la doctrina del llamado "gatillo fácil" que nunca existió, pero que hay que ser rigurosos con los jueces y que los elijan de forma popular, como se hizo en la Bolivia de Evo Morales. Le apuntó a todos, Alberto Fernández, Javier Milei, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, y a Sergio Berni, todos fueron centro de los embates de Kirchner, que metió un par de decenas de miles a combatir a como dé lugar.

Cristina Kirchner se dedicó a dejar en claro con quienes cuenta, a quiénes quiere fuera de su proyecto político el año que viene. Sólo aclaró que no sabe si será candidata o no, el mismo juego que juega Mauricio Macri, único líder de la fuerza opositora. Cristina cree que sin caer en el extremo, hay que endurecer las políticas de seguridad, algo que evidentemente Sergio Berni no logra en Buenos Aires. Levantó la vara dejando como pequeños a todos, empezando por el presidente, con quien no suele hablar salvo que la salud lo exija.

Cristina dio por terminada la Cristina pro privado que nunca se cansó de hacer lobby para que crezca la figura de Domingo Cavallo y que sea presidente casi treinta años atrás, cuando era joven y a su lado tenía a Alberto Fernández, como hoy. Desde la proyección más primaria, CFK intentó poner en el otro figurativo la violencia verbal, la falencia de la clase dirigente, el desastre de la política, todo lo que ella nunca participó. Cristina apuntó a la seguridad, siendo s segunda gestión la que más vio crecer los números de delito común de la historia moderna. Cristina quiere a los radicales adentro, rompiendo con Facundo Manes y jugando con su candidatura.

Cristina sabe que los números no la favorecen y que incluso Analogías, la consultora con la cual trabaja, le confirman que 7 de diez votantes no la eligirían el año que viene. Apuntó contra Patricia Bullrich y Gerado Millman por su atentado, algo que causa gracia en Alberto Fernández en privado: "No compro el video ni Millman hablando de costado, es todo una boludes y hay que investigar en vez de inventar", razona en privado el jefe de Estado.

Mauricio Macri queda, en este escenario, obligado a jugar, algo que MDZ contará este fin de semana. Qué le pasa a Macri para ser presidente en ocho meses, su armado, la llamada mesa chica y los objetivos de cara a marzo.

Cristina vació sus responsabilidades una vez más y diseñó su rosario para lograr creyentes en la política. Cristina cree que está por fuera del sistema, y que si decidiera ser candidata, sería un trámite. Algo que no solo no es cierto, sino irreversible, según Alberto Fernández.