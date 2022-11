Una legisladora K apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti e insultó a Mauricio Macri

La senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y calificó de "bruto" al expresidente Mauricio Macri durante la sesión en la que el Senado trataba el proyecto de ley del Presupuesto 2023.

"No nombro al tercer Poder de la República porque lo único que hace, junto con parte del Poder Legislativo, es poner palos en la rueda", apuntó Di Tullio en referencia al Poder Judicial.

En ese marco, la senadora kirchnerista retrucó: "¿Por qué digo esto? Porque la deuda que nosotros consideramos ilegal e ilegítima está en manos de la misma jueza (María Eugenia Capuchetti) que le niega a la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ser recusada porque no quiere investigar, no quiere saber, no quiere que sepamos quiénes son los autores intelectuales y los financiadores del intento de magnicidio".

"Si no quiere saber eso a ver si va a querer investigar la deuda que en en este país tomó el expresidente Macri, que lo confiesa abiertamente, es un crédito político que se lo dieron para ganar una elección que perdió. 50 mil millones de dólares, se plastifica la Argentina con 50 mil millones de dólares ¡Hay que ser bruto eh!", disparó la senadora.

Juliana Di Tullio.

Di Tullio, quien leyó pasajes del libro "Para qué" del exmandatario, intentó excusarse de lo que había dicho segundos antes: "Perdón, quiero borrar lo que acabo de decir, no quiero descalificar a ningún expresidente. La verdad es que lento hay que ser por lo menos, como mínimo. No ganó la elección, no hizo una sola cuadra de asfalto".

"La verdad que no quiero a maltratar a mis compañeros y compañeras de este Honorable Senado, pero lo tengo que hacer. Le voy a pedir permiso para para leer algunos párrafos del plan, de la hoja de ruta, de lo que va a ser el primer Presupuesto de la Nación si es que de casualidad ganan la próxima elección", chicaneó Di Tullio con el segundo libro de Macri en mano.

Luego de leer algunos pasajes del texto, la senadora ironizó: "La verdad, es delicioso. Vayan diciéndole a los que son macristas que lo lean eh, denles unas fotocopias para que lean esto que nadie quiere decir y es lo que van a hacer. Rapidísimo además, los primeros días dice Macri".

"Nos dicen que somos el peor gobierno de la historia...Peor gobierno en la historia de la democracia no hay más que el de Mauricio Macri", sentenció.