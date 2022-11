Una encuesta anticipa un batacazo de Milei en Mendoza pero preocupa al PD

El último estudio de la encuestadora Opinión Pública Mendoza (OPM) reveló que en Mendoza Javier Milei podría hacer una gran elección con más del 15% de los votos y casi un 16% de indecisos que podrían decantar en esa opción. En contrapartida, este efecto de votos no se replicaría en los comicios provinciales, donde todo indicaría que el Frente Cambia Mendoza arrasaría en las elecciones del 2023 y la aventura del PD no llevaría a buen puerto al no contar con Milei en la lista.

El licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNCuyo e integrante de OPM, Rúben Zavi, analizó en MDZ Radio una nueva fotografía preelectoral y remarcó "un visto positivo para los liberales en la provincia, pero que no les alcanzaría para sentarse en el sillón de San Martín el próximo año".

El sondeo revela que Mendoza tiene una cierta afinidad con el modelo económico y dirigencial de los liberales. Según la encuestadora, el 52% de los consultados elegirían el modelo económico de Juntos por el Cambio (JxC), frente a un 19% que prefiere las ideas libertarias, lo que relegaría al Frente de Todos (FdT) a un tercer lugar, con el 15% de los votos.

Algo similar ocurrió cuando los ciudadanos fueron consultados sobre a quiénes votarían en las elecciones presidenciales del 2023. El primer lugar lo sigue liderando JxC con el 52%, pero escoltado por un 16% de indecisos. Estas dos particularidades son tomadas favorablemente por los precandidatos libertarios, que lograrían capitalizar el 15% del electorado y ocuparían la tercera posición. En un cuarto lugar, con un 12%, se ubica el FdT.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, junto al líder del espacio, Javier Milei.

“El fenómeno de los liberales coincide en toda la encuesta y la gente cambió de parecer en relación con los candidatos que elegían de la izquierda en las elecciones anteriores. Eso explica que se han volcado por las figuras de José Luis Espert y Javier Milei”, declaró Zavi, que señaló que son dos personas que han logrado capitalizar el descontento por el bipartidismo.

No obstante, la aceptación de parte de los electores por los precandidatos liberales en las elecciones provinciales no tiene el mismo efecto aglutinador. El mendocino a nivel local votaría en primer lugar al Frente Cambia Mendoza, luego aparece el voto en blanco, el Frente de Todos en tercer puesto y el Frente Vamos Mendocinos (que en 2021 llevó a libertarios y el PD) solo tiene un 2,9%, casi a la par de los partidos minoritarios de la provincia.