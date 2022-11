Las disputas que se avecinan en el departamento más poblado de Mendoza

En el departamento más poblado de Mendoza, Guaymallén, se anticipa una pelea en las elecciones PASO de los dos frentes electorales con mayor caudal de votos. En el Frente Cambia Mendoza habrá interna entre dos precandidatos a intendente: un funcionario radical, que será elegido por el actual jefe comunal Marcelino Iglesias; y el candidato del PRO, que será el senador provincial Gabriel Pradines. En tanto que el Frente de Todos, los posibles precandidatos serán el concejal José Pozzoli y el senador provincial Rafael Moyano.

El 11 de junio próximo, en simultáneo con las elecciones provinciales, serán las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) en Guaymallén. Ese departamento está gobernado por el intendente radical Iglesias hace siete años, por lo tanto, ya no puede volver a postularse el año próximo porque la ley impide más de dos mandatos consecutivos. Iglesias es profeta en su tierra: es quién decidirá el nombre del postulante para sucederlo sin intervención de otros líderes radicales. Quienes suenan más fuerte para la sucesión son dos funcionarios de la comuna: el secretario de Gobierno Nicolás González Perejamo y el de Obras y Servicios Públicos, Marcos Calvente. Además de contar con la confianza del jefe comunal, ambos tienen características en común: son jóvenes y no poseen con una larga trayectoria en los cargos públicos.

González Perejamo proviene de las filas del radicalismo, del comité, es más político. Calvente tiene trayectoria en el sector privado, claro que también es radical, pero tiene un perfil técnico y mantiene buen vínculo con los dirigentes de peso de la UCR. A la hora de elegir el nominado, la lapicera la tendrá Iglesias y a diferencia de otros departamentos donde gobierna el radicalismo como Las Heras, no habrá aspirantes sin su venia. Los dirigentes están ordenados, no juegan hacia afuera sino que están esperando la decisión del jefe comunal. Hay versiones que hablan de un “tapado” que sería el hijo del intendente, Mauricio, con trayectoria dentro del partido, pero no hay nada firme al respecto ni esa posibilidad ha sido expresada por el jefe comunal.

Pero como posiblemente ocurra en toda la provincia, el precandidato a gobernador del PRO, Omar De Marchi impulsará un postulante en Guaymallén y en este caso, con mucha fuerza. Será el senador provincial Gabriel Pradines, que como sus posibles contrincantes, es muy joven y sin otros cargos previos. El legislador provincial ya está recorriendo el departamento y quiere gobernarlo. En los próximos días, se inaugurará una sede del PRO en la calle Arenales, como muestra de la apuesta del partido en esa comuna. Es hijo del dirigente Roberto Pradines, quien fue legislador por el PD y luego como De Marchi, se pasó al PRO.

El peronismo, en tanto, que dejó de ser gobierno en 2015, también dirimirá en las PASO quien será el candidato a intendente del espacio. Desde el kirchnerismo postulan al concejal Pozzoli quien es especialista en temas hídricos y forma parte del Instituto Nacional del Agua (INA). Por otro lado, dentro de un sector más díscolo del PJ que dirige el secretario de Malvinas Guillermo Carmona, se encuentra el senador Moyano quien apuesta a ser intendente de Guaymallén.