Anabel Fernández Sagasti denunció un atropello de la Corte y lanzó un dardo a la oposición

El Frente de Todos ratificó este miércoles en el Senado la designación de Martín Doñate como representante ante el Consejo de la Magistratura, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaba desplazar al senador kirchnerista y otorgar el lugar a Luis Juez. De la sesión participaron solo los legisladores oficialistas, ya que Juntos por el Cambio no dio quórum, y el cierre del debate estuvo a cargo de la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti.

La vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos-PJ en el Senado denunció un avasallamiento de la Corte sobre el Senado a partir del fallo que se conoció la semana pasada. Asimismo, cargó contra la oposición por “no ir a trabajar” y “no dar la cara”.

Durante la sesión de este miércoles, el oficialismo aprobó el decreto parlamentario que designa al kirchnerista Martín Doñate como representante del Senado para el organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces. Se ratificó esta postulación, pese a que la Corte había emitido un fallo cuestionando la maniobra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de dividir el original bloque del Frente Todos en la Cámara Alta en dos bancadas, con el objetivo de obtener la vacante de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.

La última oradora del debate fue la cristinista Fernández Sagasti, quien manifestó que “estamos claramente ante un conflicto de poderes. Claramente una extralimitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las facultades constitucionales, entrometiéndose en otro poder del Estado, como el Congreso de la Nación. Y diciéndonos a los senadores y senadoras cómo debemos agruparnos”.

“Si uno ve el fallo, parece más un pasquín que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el vocabulario, los insultos y la subjetivación que hace no al Senado o los senadores o los representantes en el Consejo de la Magistratura, sino a la vicepresidenta de la Nación”, agregó la mendocina.

Aseguró que en medio de este conflicto se está discutiendo “un Consejo de la Magistratura a gusto y piacere de (Horacio) Rosatti y de (Carlos) Rosenkrantz, que son quienes representan al poder real de la República Argentina”. “Se está discutiendo un avasallamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el Senado de la Nación porque se necesita seguir controlando el Consejo de la Magistratura”, agregó.

“Los números dicen que la segunda minoría es la de Unidad Ciudadana y el Bloque de Unidad Ciudadana, según sus prerrogativas, ha establecido que quien nos va a representar es el senador Doñate y estamos muy contentos y felices de poder hacer que este Senado se defienda del atropello de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó Fernández Sagasti.

Durante su intervención también apuntó contra Juntos por el Cambio por decidir no bajar al recinto para dar quórum. “Lamentablemente la oposición no vino a dar la cara. Porque no es que no vino a trabajar, como lo hace de costumbre, porque es una costumbre ya lo que están teniendo. Sino que no pueden venir a discutir acá en igualdad de condiciones lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con este Senado”, sostuvo la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos.

Asimismo, subrayó que “es una lástima que señores y señoras de la democracia, que han sido votados para representar a sus provincias, no estén defendiendo las instituciones, y estén defendiendo a poderes corporativos”.