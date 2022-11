Fiscalía de Estado puso en duda el plan de Suarez para refinanciar deuda

El órgano de control que conduce Fernando Simón entiende que no se puede "rollear" deuda sin contar con el aval de la Legislatura. Afirma que, a su entender, no aplica el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera porque no existe una reestructuración literal de la deuda consolidada.