Los gremios más "pesados" acompañarán a Cristina Kirchner y revelaron qué le pedirán

Sindicatos nucleados en la CGT, CTA de los trabajadores y CTA Autónoma confirmaron que participarán del acto por el Día de la Militancia, que encabezará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo jueves en La Plata.

"El movimiento sindical, el espacio de organizaciones pymes, producción y trabajo, junto con todas las organizaciones que está convocando el Frente de Todos, vamos a ser parte de una jornada histórica", indicó el diputado kirchnerista Hugo Yasky en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario adjunto de SMATA, Mario Manrique, y el secretario general de Canillitas, Omar Plaini.

En la misma línea, Yasky -que es titular de la CTA de los trabajadores- realizó la convocatoria para 16.30 horas con el objetivo de que los asistentes ingresen al Estadio Único Diego Maradona "en forma ordenada al estadio y esperar entonces la palabra de la compañera Cristina Kirchner". Será la segunda presentación pública de la vicepresidenta, tras su reaparición en el plenario de Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Al respecto de la exmandataria, Yasky aclaró: "Hay algo que espontáneamente surge. El pedido y clamor para que vuelva a ser presidenta del país. Por supuesto, esta es una cuestión que, más allá del sentimiento de la inmensa mayoría, sabemos que se tiene que discutir en una mesa común, que tendrán que estar los distintos sectores que integran el frente".

La titular del Senado volverá a ser oradora del evento organizando el Partido Justicialista Bonaerense -que preside su hijo, Máximo Kirchner- por el Día de la Militancia. Se trata de una de las fechas más importantes del calendario del PJ y se enmarca en un momento de incertidumbre sobre el futuro político que le deparará a la expresidenta en 2023.

Si bien el diputado del Frente de Todos dijo que no cree que su madre vuelva a ser candidata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la subió al ring de la competencia electora, en línea con otros dirigentes que impulsan un operativo clamor, como el referente peronista y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja.

Los cuestionamientos internos del FdT afloraron con cruces en torno a quién encabezará la fórmula presidencial de próximo año.

El presidente Alberto Fernández dio señales de un posible intento de reelección y recibió fuertes cuestionamientos de referentes kirchneristas y La Cámpora.

El hijo mayor del matrimonio presidencial apuntó fuerte contra el mandatario: "Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante, inicie una aventura personal". Además, remató la idea afirmando que "para aventureros está el turismo".

El jefe de Estado le respondió utilizando una histórica frase de Juan Domingo Perón: "Una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de un compañero deja de ser peronista. Respeto todas las opiniones, pero nadie hizo más por la unidad que yo, por eso me comprometo a garantizar que la derecha no vuelva a la Argentina. El Frente de Todos no es el frente de tres o cuatro dirigentes, es de todos los argentinos".