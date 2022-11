Posse y Nosiglia desafían en Mar del Plata a Maxi Abad aliados a un sindicalista violento

Pese a que en el radicalismo bonaerense se llegó a un acuerdo y hay lista de unidad provincial con la reelección de Maxi Abad, en Mar del Plata, su distrito, Gustavo Posse intenta mojarle la oreja porque le armó una lista local para la interna de este domingo. Y encima aparece la figura de un sindicalista con prontuario y hasta la caja de Fernanda Raverta.

El oficialismo va en alianza con Evolucion, la corriente interna de Emiliana Yacobitti y Martín Lousteau. El concejal Daniel Núñez va como candidato a presidente del Comité local, acompañado por la candidata a vicepresidenta y actual secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Una boleta que tiene serias chances de ganar con cierta comodidad. En la vereda de enfrente se armó una lista muy poco transparente con la postulación de Walter Curado, en una movida que cuenta con el respaldo de Gustavo Posse, Enrique Nosiglia y de otros espacios sin militancia en el radicalismo, como un grupo financiado por el polémico dirigente gremial Cristian Echeverría. También se habla de una ayuda de la titular de ANSES, Raverta

La mayor preocupación de la lista de Abad es la presencia de Echeverría, quien pese a ser peronista suele intentar influir en las internas de la UCR. En las del año pasado fue denunciado por amenazas e intento de agresión por Baragiola. El aliado de Posse es el secretario general de la CTA Autónoma de Mar del Plata y titular del Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah). Aliado durante años a Pablo Micheli, el dirigente marplatense quedó expuesto en en el escándalo de las ONG’s trochas que vendían mercadería provenientes de donaciones del Estado.

Echeverría figura en al menos seis entregas de donaciones realizadas entre junio y septiembre de 2019 para las cooperativas de trabajo Zaframar, Fortaleza, Proyecto Esmeralda y el Centro de Jubilados Abuelos de la Esperanza, según informó el portal 0223. Su nombre se repite como receptor responsable de decenas de pallets con mercadería del ministerio de Desarrollo Social. Precisamente un hombre de su confianza, Eduardo Teruel, es el responsable del área en el municipio de General Pueyrredon.

Obviamente, en el entorno del intendente Guillermo Montenegro toman distancias de Echeverría, pese a que este hizo campaña en 2019 el exfiscal. Los allegados de Abad desconfían pero tienen la orden de su jefe de no pelearse. La fortaleza de Juntos por el Cambio se basa en la buena convivencia del jefe comunal con el presidente del radicalismo bonaerense. Una alianza que estuvo a punto de complicarse en la elección del Colegio de Abogados cuando desde el PRO local su presidente, Emiliano Giri, decidió armar una lista en contra de la de Abad, que obviamente era la favorita y ganó con comodidad. Obviamente esta movida no cayó bien en el entorno del presidente del bloque de diputados bonaerenses de JxC pero siempre se intenta preservar la unidad.

Volviendo a la lista oficialista para las internas del domingo, cerca de Abad están tranquilos y no hicieron una campaña tan costosa como la de Posse y Nosiglia. “Echeverría armo una ensalada para poder ganarle la elección de la JR a Maxi, pusieron mucha plata en la calle, afiches, carteleria, reparto de volantes y se comenta que le dio una mano Raverta para incorporar en el padrón a mil chicos beneficiarios de planes sociales”, dicen voceros políticos marplatenses. Los opositores a Abad saben que no pueden pelear la interna por la conducción loca y por eso apuntan a la JR. Por eso encabeza la lista de la juventud, Aldana Echeverría Saravia, la hija del sindicalista de la CTA y el juego. Demasiado movida para una elección interna donde es probable que no lleguen a votar 3.000 afiliados. Y encima hay pronóstico de lluvia en Mar del Plata.