La "carta oculta" de Mauricio Macri y la oportunidad de Juntos por el Cambio

Un intento de calmar el clima de tensiones internas que debilitan las filas de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, prptagonizó el café de esta semana que tuvo en el centro el encuentro de Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich y que terminó la semana con una paz concertada pensando en 2023.

“La Mesa del Poder, edición nacional” analizó "las dos cuestiones que dejó la reunión entre los miembros de la coalición opositora", "el llamado de consenso entre sus dirigentes" y "las expectativas de Sergio Massa y la poca unidad que posee dentro del Frente de Todos para lograr sus objetivos económicos".

Los periodistas de MDZ entrevistaron al diputado nacional del PRO, Waldo Wolff, para conocer cómo Juntos por el Cambio acatará el llamado de atención del expresidente y líder del espacio, Mauricio Macri. Además, se adentraron en los objetivos del ministro de Economía con Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Las dos perlitas que dejó la trastienda del café de Juntos por el Cambio

Según el periodista Beto Valdez, el café de Juntos por el Cambio dejó dos cuestiones para pensar, la primera, se relaciona a las aspiraciones personales de Mauricio Macri y la segunda, tiene que ver con la nueva realidad que descubrió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“El expresidente de Nación se niega a ponerle fin a las peleas por el espacio público entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Tal vez, sería una estrategia para preservarse como figura, pensando en su segundo tiempo como presidente. Por otra parte, los allegados de Rodríguez Larreta no pueden disimular que las últimas encuestas están dando negativas para el jefe de Gobierno de CABA, colocando en los primeros puestos de aceptación la imagen de la presidenta del PRO. En estos momentos, la imagen de Bullrich ha crecido dentro del movimiento y se ha angelizado entre los potenciales electores", remarcó.

¿Juntos por el Cambio entendió el juego electoral?

El diputado nacional, Waldo Wolff, hizo hincapié que "Juntos por el Cambio debe apostar al consenso interno para derrotar al kirchnerismo en los próximos comicios". Por eso, destacó que “el oficialismo entendió antes que la oposición el cómo funcionan los mecanismos para poder gobernar y eso explica en parte como sacan el 30% de los votos con una gestión malísima".

“Hoy el peronismo que está manejado por el kirchnerismo entendió como empezar otro partido perdiendo 3 a 0. El 30% de los votos te saca este Gobierno, que hace las cosas pésimas y malísimas. Por eso, nos debemos organizar para encaminarnos y pensar un Estado eficiente", aseveró y añadió: " Este es el momento para lograr la gran unidad para derrotar a este populismo”.

La “cortina de humo” y el barco “sin instrumentos para navegar”

El ministro de Economía, Sergio Massa, manifestó en una entrevista que "aspira terminar el 2023 con una inflación menor al 3% mensual". Ante estas declaraciones, Daniel Artana, economista de la FIEL, manifestó que el funcionario de Nación vendió humo porque no está haciendo las cosas necesarias para cumplir esas metas.

“Vendió humo porque no está haciendo las cosas para bajar esa cifra del 3%”, dijo. Al mismo tiempo, remarcó que “a pesar de la voluntad de Massa para cumplir objetivos, su problema no es la economía, sino es su coalición política que no lo acompaña en la gestión”. Daniel, Artana.

“Él tiene un problema y es su coalición. El espacio no lo acompaña porque para cumplir esas metas debería ir más rápido en materia fiscal . Ahora, lo están bombardeando por lo poco que están haciendo en materia fiscal y no tiene chance de hacer eso. Además, no cuenta con los instrumentos necesarios y adecuados para tratar el problema de fondo”, sostuvo.

