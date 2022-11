Alfredo Cornejo confesó cuál fue la decisión que más le costó tomar como gobernador de Mendoza

El senador nacional por el radicalismo, Alfredo Cornejo, habló sobre la gobernanza de la provincia y sus decisiones al frente de Mendoza. También insistió en que la UCR "tiene tiempo para tener un candidato presidencial en 2023".

El exgobernador fue consultado sobre las decisiones más difíciles siendo político y reflexionó: "Hay varias, pero lo resumiría en que lo más difícil es decir que no. En la dirigencia política en general, supongo que en gran parte del mundo, pero en la Argentina parece que no saben decir que no. Y es un poco como sucede con los padres con los hijos. Y a veces hay que saber decir 'no'".

"En Mendoza el gobernador tiene la facultad de indultar, está en una Constitución que ya tiene ciento y pico de años. Es una facultad que considero antigua. Tomé la decisión de no conmutar ninguna pena. Siempre he vivido en una casa común, fuera de los barrios cerrados, y los familiares de los penados hacían cola para verme. Después he tomado decisiones de cambios que muchos amigos y colegas me desaconsejaban, pero las tomé igual. Por ejemplo, las oficinas de conciliación para evitar juicios laborales. Hoy los propios abogados laboralistas reconocen que es un buen sistema y algunos que temían por sus ingresos porque no iban a tener tantos juicios vieron que tienen trabajo en las conciliaciones con incluso mejores ingresos que con sus estudios particulares", dijo a El Litoral este sábado.

"Otro caso fue imponer a los docentes el ítem aula, que aumenta un 20% sus salarios, como el presentismo de Santa Fe. Mis hermanas docentes me reclamaban que no lo pusiera, pero como con otras cosas que son antipáticas en un comienzo luego fueron aceptadas e incluso valoradas. Mendoza fue la primera en regular servicios como Uber y Cabify y los taxistas se enojaron pero les tuve que decir que no. Y hoy entienden que la regulación es mejor", sostuvo Cornejo.

"En lo que aflojé y no supe decir que no fue con los colegas. Yo quería que antes de otorgarse la matrícula los abogados debiéramos rendir un examen nivelador ante la Corte Suprema de Mendoza, y finalmente los colegas me torcieron el brazo y no se hizo. Me faltó valor. En Mendoza había sólo una facultad privada cuando yo estudiaba y ahora hay 9 lugares donde recibirse de abogado", explicó.

Luego, hizo referencia al panorama político de Juntos por el Cambio rumbo al 2023."El radicalismo debe tener un candidato a presidente. Si se hubiese empoderado a un candidato en 2022 hoy los radicales estaríamos competitivos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. No ha ocurrido aún y probablemente suceda en 2023. Esperemos que se haga, hay tiempo", sentenció.