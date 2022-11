La infantil pelea que afortunadamente terminará ayudando a los productores

A lo largo de toda la semana se han dado a conocer medidas para asistir a los productores afectados por las heladas tardías. El lunes vino a la provincia el ministro de Economía, Sergio Massa, y desde entonces se ha generado una suerte de disputa, entre oficialistas y opositores. El juego es desacreditar las medidas que anunció el bando contrario y destacar las propias. Algo que parece infantil en medio de una severa crisis para el sector productivo de la provincia.

El último round lo protagonizaron el director Ejecutivo del Banco de Vinos de Mendoza, Alfredo Aciar y la funcionaria massista Gabriela Lizana. Aciar cuestionó los anuncios de Sergio Massa asegurando que dejaron gusto a poco y Lizana aseguró que el dinero que el gobierno de la provincia le da a los productores por cada hectárea afectada es insuficiente. Se pelean para ver quién reaccionó antes y mejor como si eso fuese a cambiar algo.

Lo importante, es que se asista a los 4000 productores que vieron esfumarse en solo horas meses de esfuerzo y dedicación. No hay ayuda que alcance porque el año para muchos de ellos ya está perdido. Pero todo aporte suma para mitigar las consecuencias que, lamentablemente, aún no se terminan de dimensionar.

Aciar asegura que el anuncio de Massa de destinar 1500 millones de pesos de Aportes no reembolsables a las provincias afectadas por las heladas es insuficiente porque significa unos $25 mil por hectárea para los productores mendocinos. Lizana le contestó diciendo que el Seguro Agrícola que Aciar creó como funcionario provincial no funciona y que el fondo compensador otorga 72 mil pesos por hectárea con 100% de pérdida y tampoco es suficiente. "Tal vez si usted fuera productor, sabría que eso no alcanza a cubrir los costos que oscilan entre los $500.000 y $700.000 por hectárea, sin contar gastos de cosecha y acarreo", cuestionó la funcionaria massista.

Que ironía ! Y entonces que sería lo que está bien ? El seguro agrícola instrumentado ( no existe )? El banco de vinos ? ( inútil ) La importación de vino ? ( destructiva ) Amigo siga su campaña como intendente de Jachal y déjenos intentarlo ahora a nosotros (o plante una cepa) — Lizana Gabriela (@LizanaGaby) November 10, 2022

Peleas como esa se han repetido toda la semana. Martín Kerchner, senador cornejista, el lunes comparó las medidas nacionales con las provinciales intentando minimizar la ayuda nacional para los productores.

"Nación envía $1500 millones en ATN (fondos que salen de la copa de todas las provincias y quedan a manos del gobierno nacional para este tipo de desastres), programas repro, créditos a tasa cero para productores con acceso al crédito bancario (los menos). También anunció un 'nuevo dólar', por sólo 40 días que no alcanza para Mendoza, porque los ciclos productivos son largos, por lo cual se necesita un dólar diferencial con un mínimo de un año. En cambio el Gobierno de Mendoza aportara un seguro agrícola por $1350 millones de pesos, 2000 millones de pesos para créditos a dos años a través de Mendoza Fiduciaria, programas de empelo 'Recuperagro' por 833 millones de pesos para empleados y contratistas, el Mendoza Activa 4 y préstamos a tasa subsidiada", compartió Kerchner remarcando lo "mucho" que hace la provincia contra lo "poco" que anunció Massa.

@MendozaGobierno aportará

>Seguro agrícola por $1350M

>$2.000 millones para créditos a dos años a través de Mendoza Fiduciaria.

>Programa empleo "Recuperagro" por $833M para empleados y contratistas.

>Mendoza Activa 4

>Préstamos a tasa subsidiada. — Martín Kerchner Tomba (@MartinKerchner) November 7, 2022

Paralelamente el titular del INV Martín Hinojosa salió a decir todo lo contrario. El funcionario nacional del Frente de Todos dijo que los legisladores de Cambia Mendoza opinan "desde un total desconocimiento de cómo funciona el sector". Hinojosa salió a resaltar la importancia de las medidas anunciadas por Sergio Massa y la celeridad con la que llegó a Mendoza para anunciarlas a pocos días del desastre ambiental.

"Seis días después de las heladas el ministro estuvo en Mendoza y creo que es una gestión rapidísima para proponer distintas alternativas para paliar esta situación", subrayó Hinojosa esta semana en MDZ Radio.

Lo único positivo de la pelea infantil en la que se han aventurado dirigentes provinciales y nacionales es que su competencia ha servido para que implementen más mecanismos de ayuda para los productores afectados por las heladas. A ellos no les importa si la idea fue de Rodolfo Suarez o de Sergio Massa. No les interesa quién se lleva los laureles. Solo les importa poder sobrepasar el mal trago y tener recursos para volver a encarar un nuevo año productivo.