El radical que sorprende y amplía su armado territorial hacia el Sur

El vicegobernador Mario Abed recorre, como contó MDZ, semana tras semana, el Este provincial donde su influencia alivia los conflictos que tiene el radicalismo gobernante en la región y además, cada vez es más fuerte la versión de que volverá a candidatearse para la intendencia de Junín. Con la mirada puesta en los comicios del 2023, también ya ve con buenos ojos a un precandidato a intendente de General Alvear (que seguramente competirá con quien promueva el actual jefe comunal Walter Marcolini) y en San Rafael, donde habrá elecciones anticipadas, apunta a colaborar con la unidad frente a un radicalismo fraccionado.

La presencia fuerte de Abed en el Este, además de paliar situaciones complejas que tiene el oficialismo- pujas internas y problemas de gestión en Rivadavia, por ejemplo- deja abierta la puerta para la vuelta de un sector del radicalismo que se esfumó hace diez años. La posibilidad de que el año que viene gane Ricardo Mansur en Rivadavia (enemistado con la UCR, se postulará por el partido departamental Sembrar)y la posible candidatura del ex jefe comunal radical Sergio Pinto en La Paz generan expectativas sobre el retorno de los Territoriales, un grupo de intendentes- que por ahora es incierto si volverán a esos cargos- que supieron ser fuertes dentro del partido en el pasado reciente.

Inquieto, pero sin generar enfrentamientos con el gobernador Rodolfo Suarez ni el senador nacional Alfredo Cornejo, Abed también comienza a ampliar su armado territorial hacia el Sur. En General Alvear está dispuesto a apoyar a Alejandro Jany Molero como precandidato a intendente si finalmente este dirigente se decide a postularse. Molero es el presidente del Iscamen (el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza), fue legislador provincial, preside la UCR en el departamento y además el Andes Fútbol Club, una entidad deportiva muy conocida en el lugar.

General Alvear está administrado por el radical Walter Marcolini quien no tiene reelección porque ya lleva los dos mandatos consecutivos que le permite la ley y ya ha dicho públicamente que apunta a que su sucesor provenga de su gabinete, es decir que sea uno de sus secretarios. En el departamento confían en que si hay más de un precandidato radical no haya interna, sino un acuerdo anterior a la primaria departamental, para la que falta un tiempo prudencial: será el 11 de junio junto con la PASO provincial ya que la comuna, alineada con el Gobierno provincial, no anticipará las elecciones.

Muy diferente es la situación en otro departamento en el que Abed también apunta a hacer pie: San Rafael. El municipio está gobernado desde hace 20 años por el peronismo; se han sucedido en el poder los hermanos Emir Félix (actual intendente) y Omar (ex jefe comunal y posible futuro candidato) y además, es casi un hecho que los comicios serán desdoblados respecto de los provinciales. Esta situación implica que la ciudadanía de este departamento (y posiblemente de las 5 comunas justicialistas restantes) vote en elecciones PASO el 30 de abril, por lo tanto el radicalismo deberá llegar lo mejor posible para esa fecha.

Hoy hay varios candidatos a intendente, quienes especialmente responden a la interna entre Cornejo y el dirigente sureño Ernesto Sanz. Este último tiene como favorito al concejal y presidente de la UCR local Francisco Mondotte. Mientras que Cornejo impulsa al senador provincial Abel Freidemberg y también, aunque en menor medida, al empresario Alfredo Andión que está apoyado por sectores del radicalismo y del PRO. Hay algunos dirigentes cercanos a Abed que se ilusionan con ser sus precandidatos. Por ahora, el vicegobernador apuntaría a avalar a quien sea el postulante como fruto de la unidad, algo que se ve como una utopía por estos meses.