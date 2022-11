Hinojosa y su ilusión de "unir al PJ", sin nominarse como candidato

En un contexto complicado para los productores tras haber sufrido las consecuencias de la sequía estructural y las últimas heladas, el programa de MDZ Radio “La Mesa del Poder, edición provincial” entrevistó al titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y potencial precandidato a gobernador por el peronismo para 2023, Martín Hinojosa.

El funcionario nacional habló del impacto de las heladas, defendió los anuncios de Sergio Massa y cuestionó al Gobierno de Mendoza por la supuesta lentitud para dar respuesta ante la contingencia. Además, habló de la realidad política y su potencial candidatura a gobernador de Mendoza, formando parte de las filas del PJ mendocino. "La solución es que no haya heladas...pero se reaccionó rápido y los anuncios de Sergio Massa son muy importantes porque el productor afectado no tiene ingresos por mucho tiempo. Necesitamos que la provincia haga el relevamiento rápido para saber el nivel de daños", dijo Hinojosa.

Martín Hinojosa estuvo presente en los estudios de MDZ Radio y respondió de todo en "La Mesa del Poder".

-Habrá que seguir produciendo vinos con un recurso hídrico a destiempo debido a las consecuencias del cambio climático. El Gobierno, el INV y los productores, ¿están preparados para producir en estas condiciones?

-La inversión en infraestructura hídrica es esencial tanto intrafinca como fuera de la finca. Fuera de la propiedad, las inversiones deben ser llevadas adelante por Irrigación y hay préstamos internacionales como líneas internacionales que deben ejecutarse rápidamente porque el tiempo pasa y las horas no aparecen. Intrafinca, el INV puede aportar el programa Proviar 2 que, si bien no va a solucionar la vida a todo el sector, sí tiene un fuerte componente de eficiencia hídrica. Es decir, se va a ayudar a los productores que pongan mangueras en las fincas, que mejoren el bombeo y que eficienticen la forma de de ocupar la energía. Por otro lado, el Departamento General de Irrigación debe hacer las obras que necesitamos porque sabemos que estamos en emergencia hídrica y no las pasamos diagnosticando problemas y no haciendo para solucionarlos.

-Has sido nombrado por miembros del PJ como el potencial precandidato a gobernador de Mendoza para 2023. ¿Te has preparado para asumir el reto y qué te genera esa responsabilidad?

-Son decisiones que implican responsabilidades. Hoy claramente, creo que la gente espera de los dirigentes que trabajen para eso los votaron. El presidente del INV tiene que presidir, el intendente tiene que cumplir su rol y el legislador tiene que legislar. Como decía mi vieja, el horno para bollos. Para mí es un orgullo que salga mi nombre, pero insisto que en mi cabeza hay otras cosas para pensar porque no me gusta aislarme de lo que pasa y creo que la dirigencia política debe interpretar la situación de los mendocinos para accionar a sus conflictos. Obviamente está bueno que hablen de mi y eso destaca el trabajo que hice.

"La clave del peronismo mendocino es la unidad pensado en 2023", expresó el titular del INV.

- ¿Cómo ves al peronismo mendocino que está revuelto debido a sus problemas internos?

-El peronismo debe unirse y no hay tiempo para peleas porque la dirigencia política está en deuda, si no hubiésemos dado soluciones hace tiempo. Y acá meto a toda la dirigencia, que producto de las internas no solucionamos nada y la gente no le importa nuestros conflictos. Creo que el peronismo tiene que apuntar a la unidad y se debe trabajar para llegar a ella. Trabajo para eso como muchos dirigentes que hablan con todas las banderas del movimiento.

El peronismo disidente que está en contra de la actual conducción del PJ mendocino, dirigido por la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti. La legisladora responde al espacio de La Cámpora y del kirchnerismo.

- ¿Está en peligro la unidad del peronismo?

- La verdad que es difícil decláralo porque estuvimos a punto de una interna, que después no pasó y esto es cambiante. Hoy predecir que sucederá en dos meses en Argentina es difícil, pero bueno, es así. Si no estaría diciendo las cosas como son y estaría con un casete. Por eso, prefiero hablar como creo que tienen que ser las cosas y hoy es difícil plantear una unidad. Por ello, aspiro a que los intendentes y todos estemos detrás de un proyecto para Mendoza, que es la tarea del partido.

- ¿La dirigencia política y la sociedad mendocina ha estigmatizado al peronismo por algún motivo?

-Creo que hay de todo un poco. Pero insisto hay mucha gente del peronismo que es muy buena gente y quiere ser opción de Gobierno en 2023. Hemos sido estigmatizados un poco y ahí quisiera hacer una acotación, he elegido al peronismo para transformar la realidad de Mendoza porque gracias a la política se puede llevar a cabo estas tarea. Al mismo tiempo, sostengo que debemos terminar con las discusiones de qué si eres peronista o radical porque eso a la gente no le interesa y las peleas no sirven.