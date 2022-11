Turbulencias en la Ciudad: siguen las broncas cruzadas en JxC y aparece una nueva disputa parlamentaria

La turbulencia política envuelve al larretismo en la Legislatura porteña y en el Gobierno de la Ciudad. La foto, la semana pasada, de Jorge Macri con Patricia Bullrich y el frente opositor, al que se sumaron los dos legisladores de Republicanos Unidos (que responden a Ricardo López Murphy), ha recrudecido las tensiones.

Por estas horas hay una tensa calma en Uspallata, la sede del Gobierno porteño. La foto de la semana pasada del ministro de Gobierno de la Ciudad con la titular del PRO copó las conversaciones públicas y privadas de los funcionarios. Es más: en el retiro que se dio el miércoles pasado en el club Lowlands del Bajo Belgrano fue el tema más importante que se tocó durante casi seis horas de encuentro entre el funcionariado más algún legislador que se sumó de manera sorpresiva.

El ministro de Gobierno porteño aseguró allí que él quiere “sumar”, que esa foto no fue contra nadie y que Bullrich le dio su apoyo, pero él no se había expresado por la precandidatura presidencial de ella. Tranquilo pero enfático, como suele ser, el primo del expresidente dio por saldado el tema aunque tuvo que escuchar críticas de otros miembros del Gabinete.

Entre otros, Fernán Quirós dijo que todo el elenco de ministros que conduce Horacio Rodríguez Larreta debía estar en función del proyecto presidencial del jefe comunal. Mientras tanto, Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, preparaba una foto con el senador radical Martín Lousteau. Tres días después, Larreta se mostró con la cúpula radical en un acto donde sobrevolaron críticas a Mauricio Macri.

Con todo, el larretismo, en su mayoría, comenzó a mirar con malos ojos a Jorge Macri. En diez días será su casamiento y hay invitados del Gabinete. Aunque quedó un recelo poco disimulable en muchos funcionarios que trabajan en Uspallata.

El ministro de Gobierno no se inmuta: sigue juntando fuerzas para ser el único candidato del PRO y tener el mayor consenso posible. Y conserva su armado bonaerense con intendentes, legisladores y dirigentes, que lo tienen también concentrado.

El jefe de Gobierno no se arrepiente de haberlo llevado a fines de diciembre pero escuchó, por primera vez, voces muy duras, incluso para que lo eche del Gabinete. No ocurrirá.

Con todo, antes del Mundial podría haber un gesto más elocuente para que Quirós juegue en territorio porteño. El ministro de Salud juega al misterio todavía. Una estrategia basada en no desgastar su figura antes de tiempo. Su consejero político, el exministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, no tiene en sus planes apretar el acelerador con este torbellino político. Menos aún si su amigo, y su médico personal también, no quieren. Pero otros jugadores de la mesa chica larretista sí empezaron a intentar conseguir la atención de Quirós para que tome una decisión.

Con todo, la disputa política porteña promete otros capítulos. En especial, ante este dilema con Lousteau. El fin de semana María Eugenia Vidal fue explícita en que la Ciudad debía tener un candidato del PRO que pueda “continuar” con la gestión que inició Macri y que continuó Larreta. Una forma elíptica de barrer con el radicalismo.

En otro poder, el Legislativo, tampoco hay tranquilidad. En el caso del Parlamento porteño, en estos días comenzará el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, que tiene a Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, como principal impulsor. Aunque los votos para cambiar el Código Electoral porteño no están, ya que se requiere una mayoría especial de 40 voluntades, la iniciativa le permitirá al bloque que conduce Facundo del Gaiso, un histórico lilito, junto al de Vamos Juntos, con Diego García Vilas a la cabeza, instalar el tema. Es más: piensan dejar expuesto al Frente de Todos que ya adelantó que no está de acuerdo con el proyecto.

Ficha Limpia se basa en impedir que un condenado por delitos de corrupción en la administración pública pueda ser candidato. Los legisladores del Frente de Todos argumentarán que no es la agenda de los vecinos de la Ciudad. Aunque los porteños no tienen serios problemas con la Justicia no hay que escarbar mucho para detenerse en el vendaval de causas que tiene la vicepresidenta y muchos de sus ex funcionarios.

Así, aunque quedan solo cinco sesiones en el años, si el tema se pone en agenda llevará, seguramente, a una batalla dialéctica en el recinto que controla Emmanuel Ferrario.

Este año la coordinación del interbloque de Juntos por el Cambio, que integran desde el socialismo pasando por el radicalismo y hasta los dos legisladores de Republicanos Unidos, estuvo a cargo de Ferrario, quien debutaba en un cargo de semejante responsabilidad.

Mitad vidalista, mitad larretista, logró balancear los ímpetus de Roberto García Moritán, con quien mantiene un buen vínculo, y la sintonía con el bullrichista Juan Pablo Arenaza a la vez.

Por estas horas, además, cobra fuerza en el PRO la figura del legislador Claudio Romero, a quien apodaron “el guerrero larretista” por su defensa del jefe de Gobierno en la comisión de Presupuesto y Hacienda a su cargo. En menos de dos semanas Romero, quien además preside el PRO porteño, tendrá un rol clave para que el oficialismo logre aprobar el Presupuesto 2023. La discusión se prevé dura: ya en la comisión el diputado “guerrero” le espetó en la cara del diputado camporista Javier Andrade la responsabilidad política sobre las tomas y desató una batalla verbal en pleno debate.

Finalmente en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad se aproximan las elecciones por la rama de abogados. Allí una lista encabezada por Genoveva Ferrero, del riñón larretista y amiga de Daniel Angelici a la vez, es la que tiene mayores chances de ganar.

También aparecen en esa boleta el radical Leandro Halperín, de Lousteau, y el abogado Alejandro Fargosi, para el Jury. Como suplente de la lista de abogados está Karina Leguizamón, abogada a cargo del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, pero, sobre todo, la mujer del fallecido presidente del Consejo, Enzo Pagani. Del otro lado jugará sus fichas Jorge Rizzo, ex titular del Colegio Público de Abogado.