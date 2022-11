Patricia Bullrich crece en las encuestas, pero no logra los aportes suficientes para la campaña

“La campaña electoral ha comenzado con tanta anticipación qué hay que tener bolsillo de payaso para financiar equipos, presencia en redes sociales y las estructuras en todo el país”, comenta a MDZ un operador peronista con gran experiencia en manejar armados proselitistas. En ese sentido, destaca que, hasta ahora, la gran perjudicada por el estilo poco transparente de financiar campañas es Patricia Bullrich.

Paradójicamente, la presidenta del PRO sigue firme en las encuestas, incluso en varios distritos mide mejor que su rival Horacio Rodríguez Larreta. “La intención de voto de Patricia no guarda relación con los aportes que viene recibiendo del círculo rojo”, comenta un armador de la exministra de Seguridad. “Tenemos que administrarla con mucho cuidado hasta que empiecen a aparecer los empresarios que vienen prometiendo”, agrega con esperanza.

En el equipo de campaña de Bullrich se habían entusiasmado mucho hace dos fines de semana porque coincidieron dos eventos en Mar del Plata que la posicionaron muy bien. Primero fue el Coloquio de IDEA donde fue una de las atracciones políticas entre empresarios y banqueros. La mayoría le solicitaba a su referente económico, Luciano Laspina, armar reuniones con la candidata con un discurso atractivo para el círculo rojo. Luego hizo una fuerte movida con la tropa bonaerense que ha decidido jugar con ella.

Para ellos fue cartón lleno. Mostrar músculo político en el distrito donde se ve más instalado al tándem Rodríguez Larreta-Diego Santilli y los intendentes con territorios más poblados. Pero según fuentes confiables de ese espacio, el dinero prometido fue apareciendo en cuentagotas. Para el financiamiento de una campaña millonaria se necesita una cantidad obscena de dólares o manejar cajas públicas como ANSES, PAMI a nivel nacional o en gobernaciones o intendencias. Todo eso no está disponible para la presidenta del PRO, ni tampoco lo haría según quienes la conocen desde hace años.

Tampoco es bueno que empiece a circular que grandes popes del mundo empresario y financiero se hacen los distraídos o son avaros con una candidata como ella. “El bulrrichismo es macridependiente, en lo económico, recursos humanos y presencia en medios de comunicación”, sostiene con originalidad un allegado al expresidente. “Hasta ahora la presencia de tantos macristas colaborando con Patricia puede ser el anticipo de que puede ser la heredera”, sostiene otro dirigente.

Mientras que otra fuente más escéptica plantea irónicamente lo que percibe en el mundo PRO. “El bullrrichismo es el club de pretemporada de Macri. Él tiene un montón de jugadores que no los puede hacer jugar ahora, entonces los manda a hacer la pretemporada al club de Patricia, pero después, en marzo, cuando arranca el campeonato se van todos con Mauricio y se queda sola con Jerry Milman”. Tampoco es tan lineal porque no parece que el monzoísmo decida jugar con el expresidente. Pero el fantasma de una candidatura de Macri es la razón central que frena al círculo rojo a apostar por Patricia. “La plata va a aparecer si sigue creciendo en las encuestas, ratificando que mide mejor que Macri”, agrega un vocero que está convencido que ella no debe estar esperando ser la heredera y ganarse lugar aunque Mauricio se fastidie.