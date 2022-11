Lilia Lemoine: "Alemania tiene mucho interés en Javier Milei"

La vicepresidenta del partido Libertario Nacional, Lilia Lemoine, habló con MDZ respecto al vuelo internacional que viene teniendo el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei. La influencer liberal reveló que tanto en Alemania como en otros países destacados siguen de cerca el desarrollo del ícono del liberalismo argentino.

-Estás pegada Javier Milei y visualizás todos los ataques hacia su persona, ¿creés que detrás de todos estos hay un miedo de parte del oficialismo y de la oposición?

-Claro que sí, además, atacan a la persona, no te atacan ideológicamente porque no pueden ganar la discusión. Javier encuentra la manera, tiene tanta exposición que consigue que la mayoría de la gente lo escuche. Ahora, yo soy más pequeña. A mí me inventaron denuncias falsas, dijeron que yo estaba imputada por haber vendido tratamientos médicos y que había gente que había muerto por mi culpa. Salió en todos los medios.

-¿Sabes quién lo impulsó?

-Y... ¿Quién maneja a esos periodistas? Voy a sacar un informe en unos días sobre cierta agencia de publicidad paga para armar carpetazos y tirarle mierda a Javier que trabaja con el Gobierno de la Ciudad. Es un canal dedicado a eso. Tengo una cosa ahora con un acosador. Siete denuncias policiales le hice. Publica mi domicilio y pone banners en la esquina de mi casa con mensajes humillantes.

-A vos te afecta mucho eso?

-Mirá, una de las cosas que más me duele es tener que tener consigna policial en la puerta de mi casa. Pero no quiero avisarles, eh. No importa lo que hagan, no voy a parar.

-Javier Milei estuvo en España en el acto "Viva 22" con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Está teniendo vuelo internacional, ¿tiene relación con Jair Bolsonaro y Donald Trump?

-Indirectamente sí. Milei tiene relación con el hijo de Bolsonaro. Fue invitado a la CPAC, por ende también tiene vínculo con el Partido Republicano. Si bien Javier es libertario y su propuesta económica es más liberal que la de Donald Trump, hoy es necesario que todo lo que no sea izquierda se una. Así como existe la Internacional Socialista, el foro de San Pablo, nosotros tenemos la carta de Madrid y hay que formar una un organismo supranacional que permita que entre todos los activistas nos podamos apoyar y conocer la realidad política de cada país.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

-¿En qué otro país tienen interés en Javier Milei?

-En Alemania tienen mucho interés en Milei porque el país está siendo víctima de socialismo. El comunismo falló el día que construyeron el muro. Javier siempre dice que cuando cayó el muro de Berlín, éste aplastó a los comunistas. El tema es que del otro lado no había capitalistas de libre mercado, sino socialistas. Si bien no es lo mismo socialista que comunista, van hacia lo mismo. La trampa neoclásica es una de los últimos trabajos académicos de Milei. El liberal clásico te lleva a la socialdemocracia y eso te lleva al comunismo. En Alemania el pensamiento socialista es dominante. Ojo, hay políticas socialistas que son buenas.

-¿Cómo cuáles?

-Socializar en algunas ocasiones por la ética de la emergencia del libertarianismo. Hay veces que vos tenés que tomar de uno para dar otro para salvar una vida.

-¿Qué le dirías a los jóvenes que se quieren ir del país?

-No puedo ser egoísta y decirle a los jóvenes que no se vayan. Les pediría que si se van, voten por Milei igual. Que no nos dejen solos y que cuando estén afuera se acuerden y vean que lo que permite que los países crezcan no es el socialismo. Si emigran a otro país lo están haciendo porque en esos países el libre mercado y la libertad permitieron un mejor estilo de vida. Ahora sí logramos que Javier Milei gane, la idea es que puedan volver.