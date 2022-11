"La próxima te rompo la cara": el picante cruce entre Patricia Bullrich y un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta

Los integrantes del PRO ya no ocultan sus internas por las candidaturas del año que viene y en las últimas horas se viralizó un video en el que se puede ver un picante cruce entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel.

El cruce se produjo el lunes 24 de octubre en La Rural y parece haber buena onda entre ambos, pero Bullrich le recrimina a Miguel: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso".

El picante intercambio se produjo durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, “Para qué”. Miguel se sorprendió por la recriminación de Bullrich y termina abrazándola para calmar la situación.

Sin embargo, desde el entorno de Bullrich aseguran que Miguel estuvo criticando a la exministra de Seguridad en varias entrevistas por orden de su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, lo cual molestó a la presidenta del PRO.

Un día después de esa escena, que quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales, hubo otro hecho que terminó de dinamitar la interna: Jorge Macri, primo de Mauricio Macri e integrante del gabinete de Rodríguez Larreta, se fotografió con Bullrich y sumó su apoyo como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri aspira a suceder a Rodríguez Larreta en la conducción del Gobierno porteño. Si bien el alcalde les dio libertad de acción a todos los dirigentes que pretenden competir el año que viene, el abrazo del exintendente de Vicente López con su principal oponente en la interna generó un gran malestar.

A raíz de esta situación, ahora habrá menos actos públicos de Larreta con Jorge Macri. Por ejemplo, este martes hubo un anuncio vinculado a Seguridad en el que estuvieron Marcelo D’Alessandro y Miguel, pero no Macri, al que se solía invitar a todas las actividades de gestión.