Gerardo Morales no perdonó las críticas de Alfredo Cornejo y respondió en duros términos

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, contestó a las declaraciones del senador mendocino y referente del partido, Alfredo Cornejo. Todo surgió luego de que Morales criticara en un acto al expresidente Mauricio Macri, lo cual derivó en descontento por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos, Cornejo.

"Lo que surgió del acto no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto (...) Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente", dijo el exgobernador de Mendoza, quien, a su vez, aseguró que muchos dirigentes no hubiesen asistido al acto si el objetivo del cónclave hubiese sido apuntar contra el referente del PRO.

Por ello, Morales no se quedó callado y dejó clara su postura al participar en diferentes entrevistas. "Lo escuché a Alfredo (Cornejo) y comparto totalmente: es un aliado. No hice ninguna mención a Mauricio (Macri). Ya le voy a mandar el discurso a Alfredo que se ve que ha estado desatento para que vea bien cuál es la línea argumental que he planteado", dijo en diálogo con LN+.

"Lo hice en un sentido autocrítico. Ahora, si no podemos hacer autocrítica y creemos que estamos todo perfecto... no comparto. Me parece que lo que necesitamos, si es que vamos a ser Gobierno para lo que falta mucho, es tener un plan de Gobierno", completó.

Miles de correligionarios y correligionarias de todo el país nos reunimos para celebrar un nuevo aniversario de la vuelta a la democracia. Un suceso histórico donde, de la mano de Raúl Alfonsín, la vida, la paz y la justicia le ganó a la impunidad. pic.twitter.com/UJivTvJAQ4 — Gerardo Morales (@GerardoMorales) October 29, 2022

Este martes por la tarde redobló la apuesta y sostuvo en Radio La Red que “Alfredo Cornejo está un poco sensible. Tiene que tranquilizarse (...) Si escuchan mi discurso, tuvo autocrítica al radicalismo".

Luego, dejó en claro que será candidato a presidente y que si Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta quieren sumarse, será como vicepresidente. "No tendría ningún problema en que fueran vice míos" subrayó.