Alfredo Cornejo habló de la interna radical y ponderó la figura de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio

Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza, pidió mantener la unidad en Juntos por el Cambio tras las declaraciones de otros dirigentes de la UCR que criticaron a Mauricio Macri en el acto en el que se recordó la vuelta a la democracia de la mano de Alfonsín. El senador destacó la figura de Macri dentro de la coalición.

"Los ruidos internos no contribuyen en nada, no le sirven en nada al radicalismo y tampoco le sirven a Juntos por el Cambio. Lo que surgió, finalmente del acto, lamentablemente no fue la conmemoración de 39 años de un triunfo histórico del radicalismo que le hizo bien a la Argentina", comenzó diciendo el legislador opositor a CNN radio.

"Lo que surgió de ese acto fue una crítica a Macri. Me parece que no es correcto eso, porque no era el objetivo de ese acto. Esa responsabilidad no se la podemos echar al periodismo o a la opinión pública. Si no que surgió de los mismos discursos", insistió Cornejo.

La prioridad del Radicalismo debe ser garantizar la unidad de Juntos por el Cambio. No podemos caer en gestos de desunión.



"Debemos privilegiar la unidad en Juntos por el Cambio. La dicotomía, el dilema de la Argentina es República o populismo. Y Mauricio Macri es nuestro aliado en esto. Mal que le pese a alguno, es nuestro aliado", destacó el legislador sobre la figura del expresidente dentro de Juntos por el Cambio y las recientes críticas que recibió en el acto radical.

"Liderar no es decir que tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar", había dicho el presidente del radicalismo Gerardo Morales sobre la Presidencia de Macri que duró desde 2015 a 2019.