Estalló la interna de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo busca sacar rédito de las tensiones

Dos hechos dispararon una nueva crisis interna en Juntos por el Cambio: la imposibilidad de emitir un comunicado unificado sobre el triunfo de Lula da Silva en la elección presidencial de Brasil y la dura crítica que hizo Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta por la ratificación pública del acuerdo entre el jefe de Gobierno porteño y el radicalismo, de la mano de Martín Lousteau, con vistas a las elecciones de 2023.

La Mesa del Poder "edición nacional" analizó la interna de Juntos por el Cambio en diálogo con el senador nacional del Frente Cívico de Córdoba Luis Juez. El legislador recalcó que es “lógico que se tengan ciertos encontronazos entre sus pares dirigenciales” y puso sobre la mesa que “están en el momento justo para discutir el plan de Gobierno para 2023”.

Senador nacional por Córdoba, Luis Juez.

“Tenemos tiempo para modificar una propuesta de gobierno y consensuar acerca de un solo plan económico. Además, tenemos tiempo para elegir quién puede conducir la coalición. Lo que sucede es que el kirchnerismo ha puesto tan baja la vara, que todo pareciera un trámite y la verdad es que no es un trámite. Todo requiere un nivel de acuerdo, de consenso, de discusión y de charlas que llevan su tiempo”, explicó Juez.

Ante la presión de Eduardo “Wado” de Pedro para que el oficialismo avance con el proyecto que busca eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2023, el senador cordobés reconoció que ésta puede ser hasta una solución para Juntos por el Cambio y no para los dirigentes del Frente de Todos.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, junto a Sergio Massa, ministro de Economía.

“El proceso va a ser complejo si el kirchnerismo avanza con sus socios, los gobernadores peronistas, y destruye el sistema de las PASO. En caso de no haber primarias no tendremos problemas, porque nosotros podremos tener dificultades internas y miradas distintas, pero somos democráticos, al contrario del peronismo”, aseveró.

Al mismo tiempo, Juez señaló que "el peronismo nunca puede llegar a un acuerdo con estas cuestiones para elegir a su conductor político". “Contrariamente a lo que hace el peronismo, nosotros terminamos nuestras diferencias en una urna custodiada por un policía. Eso nos diferencia y demuestra que el PJ no es capaz de elegir a su candidato por medio de una interna, ya que la persona que elige al conductor es porque tiene el poder, la chequera y, finalmente, la lapicera”, apuntó.

¿Sergio Massa anunciará su candidatura para 2023?

Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, manifestara que prefiere ver de lejos la próxima batalla electoral del 2023, los periodistas de MDZ llegaron a la conclusión de que en un futuro puede anunciar su candidatura, pero primero debe recuperar el poder adquisitivo de los salarios de los argentinos.

Sergio Massa.

Para Rubén Rabanal, el ministro está caminando sobre el límite de la cornisa por el tema de las reservas. Asimismo, él ha mejorado cuestiones de la macroeconomía, pero a la gente todavía no ha llegado su figura como un potencial candidato.

“Massa no llegó al votante porque el problema central es la pérdida de poder adquisitivo gigante. Que al mismo tiempo es imposible de ir recomponiendo debido a la velocidad de la inflación que destruye los salarios. Esto para el Gobierno es el gran dolor de cabeza y se lleva la mayor preocupación de Cristina Fernández de Kirchner”, comentó.

Según Alejandro Cancelare, la imagen del oficialismo no ha crecido electoralmente en este tiempo y a Sergio Massa no le conviene hablar de políticas, cuando tiene que sacarse de encima el sobrenombre que le pesa: "Ventajita". “No le hace bien hablar de otras cuestiones que no tengan que ver con la economía. Porque el expresidente Mauricio Macri le puso un apodo que primero se lo debe sacar para después demostrar que vino por la gloria y no el poder”, aseguró.

