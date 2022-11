Empresarios mendocinos lanzarán una fuerza para competir en las elecciones de 2023

Mientras poco a poco comienza a tomar color el armado de listas de cara a las elecciones de 2023, empresarios mendocinos presentarán este miércoles el partido + República, con el cual competirán a nivel provincial en los próximos comicios.

El empresario Rodolfo Vargas Arizu es uno de los organizadores del evento que reunirá a más de 100 personas en el Bosco Restaurant, ubicado en el Parque General San Martín. En 2021 fue precandidato a senador nacional, a través de Cambia Ya, un espacio dentro del frente Cambia Mendoza. Sin embargo, la falta de sinergia entre el oficialismo provincial y quienes supieron ser parte del armado en las últimas elecciones legislativas provocó que desde el ala empresarial comenzaran a moverse y a proyectar.

"Presentamos + República. Es gente independiente y no hay políticos en el medio. El financiamiento del partido es a través de la Fundación Accionar para el Desarrollo Necesario (ADN). Es para que la gente tenga alternativa y no sea todo alrededor de políticos que están hace 30 o 40 años", comentó a MDZ Vargas Arizu sobre el proyecto integrado por Carina Ganam, Mauricio Badaloni, Luis López, Sergio Olivencia, Joaquín Barbera, Héctor Santamarina, entre otros.

Sobre el papel del ala empresarial en los debates dentro del oficialismo, dijo: "Estuvimos dentro de Cambia Mendoza en las PASO 2021 y no nos han llamado ni para saber qué café nos gusta". Luego aclaró que tienen posibilidades de "ir por dentro o por fuera" y que eso no está definido.

"Vamos a presentarnos en el 2023 porque creemos que tiene que haber balance. Todos los temas se llevan a la política. Por eso está el problema de la minería y la falta de previsión en las cañería de agua, etc. (...) En Mendoza, si bien creemos que está mejor llevada que Argentina, está estancada. A partir de 1970 Mendoza se empieza a estancar. Queremos intervenir y jugar en política en 2023 con esta idea de la actividad privada. El privado tiene un pensamiento que es que hace falta para producir más. Primero hay que solucionar temas macro nacionales, pero Mendoza no queda exenta en la baja de impuestos o modificaciones laborales. La política no se atreve porque se quiere mantener en el poder", sostuvo Vargas Arizu.

También indicó que "el partido es provincial", es decir, que no habrá candidatos a diputado nacional en 2023. "Después vamos a ver a quién apoyamos en lo nacional", subrayó.