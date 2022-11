El PJ no logró la unidad y prorrogó las negociaciones

Tras un día ajetreado de negociaciones, el PJ mendocino no consiguió anoche la tan ansiada lista de unidad para las elecciones internas partidarias y sólo quedó firme la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, -propuesta por el sector k- como presidenta del partido. El resto de las autoridades que el kirchnerismo (compuesto por La Cámpora y Unidad Ciudadana) debía negociar con el espacio de los intendentes no logró el consenso necesario. De hecho, como muestra de que no llegaron a buen puerto, en Lavalle y San Rafael los respectivos intendentes -Roberto Righi y Emir Félix- habrían presentado listados en los que ellos son los candidatos a presidente de los partidos departamentales. Por eso, los dirigentes decidieron prorrogar las negociaciones hasta las 12 del mediodía de hoy.

Durante todo el día, el kirchnerismo que impuso a Destéfanis como presidenta intentó acordar, principalmente con Félix y Righi, los 65 cargos para el Consejo provincial del PJ. Además de los 60 casilleros por cada uno de los departamentos. En el medio, se metió la discusión por el presupuesto provincial en el que hay intendentes como Matías Stevanato (de Maipú) que son más proclives a aprobar el endeudamiento para obras que pide el Gobierno provincial, mientras que el kirchnerismo no quiere dar el aval.

Además, en algunos departamentos, como Godoy Cruz, se presentó más de una lista. En ese lugar, el dirigente Emilio Caram postuló el listado Frente Unidad Peronista que deberá competir en la interna del 11 de diciembre si es que en los próximos 7 días (que es el periodo para hacer frentes y alianzas) no logran cerrar un acuerdo. Lo mismo habría ocurrido en San Rafael y Lavalle, donde los jefes comunales habrían presentado listas con sus nombres como candidatos a presidente de los partidos departamentales como muestra de la falta de acuerdo entre los sectores.

Como vice de Destéfanis para los próximos dos años, se propusieron varios nombres que responden a los intendentes pero no prosperaron pese a que desde la mañana asistieron en persona referentes de los distintos espacios para dialogar. Minutos antes de la medianoche, que es la hora en la que vencía el plazo para presentar la lista, decidieron dar doce horas más para la formalizar la unidad. A través de una resolución y a pedido de uno de los apoderados, la Junta Electoral del PJ determinó anoche: "Establecer el vencimiento de presentación de listas para las 12 hs del día 1 de noviembre de 2022".

El PJ vive álgidas horas desde hace varios días. Especialmente porque el rumbo de las negociaciones cambió tras la decisión de Stevanato de no competir como presidente partidario, como pretendían sus pares Félix y Righi. Durante los últimos diez días, en los que estuvo vigente la candidatura del maipucino, los jefes comunales se encolumnaron detrás del sector de Guillermo Carmona, al exintendente de San Martín y actual referente local de Trenes Argentinos Jorge Omar Giménez (quien en las últimas elecciones jugó junto a La Cámpora), y varios espacios departamentales que apostaban a negociar la presidencia del PJ con el kirchnerismo.

El entusiasmo fue tal que el grupo de Carmona que postulaba a la ex legisladora Fernanda Lacoste y al senador provincial Rafael Moyano como presidenta y vice del partido, dio un paso al costado para apoyar a Stevanato. Sin embargo, el sábado por la mañana el intendente maipucino anunció que no se subía al ring. “Soy un constructor de la unidad y no de las imposiciones”, sostuvo en un extenso comunicado que subió a sus redes sociales al mediodía. Ese mensaje que ya venía dando vuelta la cabeza de Stevanato desde el viernes, modificó el panorama.

Claro que la postura férrea del kirchnerismo condicionó. Unidad Ciudadana y La Cámpora avisaron que no estaban dispuestos a bajar a Destéfanis de la presidencia para acordar una lista de unidad. Es decir, que se sentaría a negociar un listado único de autoridades pero con la condición de que la jefa comunal santarrosina fuera la persona que reemplace desde diciembre próximo a la senadora nacional y actual presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti (referente de La Cámpora). Si ambos sectores se mantenían en sus posiciones, había interna. Eso generaría un costo político grande para el partido en la previa del año que viene que son las elecciones generales y la fuerza debe retener sus 6 comunas, y si quiere ir por más, deberá llegar con la menor cantidad de fricciones posibles.

La decisión de Stevanato le cayó mal a los Félix (al intendente y a su hermano el diputado provincial Omar) y a Carmona. En el caso del secretario de Malvinas, había prometido que presentaría listas en todos los departamentos, pero cuando Stevanato se bajó no sólo no volvió a subir a Lacoste sino que además vetó la posibilidad de que sus militantes presenten listas en los partidos departamentales.Lo anunció ayer por la mañana por Twitter y además agregó que el próximo 17 de noviembre, que es el día en el que la militancia peronista, presentará un sector interno que competirá en las primarias provinciales del año que viene donde se elegirán candidaturas para gobernador, vice, intendencias, legisladores provinciales y concejales.

Con este panorama, se dificultó cerrar un acuerdo en las últimas horas. Además, se sumó la mirada atenta del Gobierno provincial que siguió de cerca las negociaciones de su principal partido opositor y estuvo a la caza de posibles votos para aprobar el endeudamiento del presupuesto provincial que se discutirá este miércoles.