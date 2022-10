La tensión por el conflicto mapuche enfrentó a La Cámpora con Aníbal Fernández

La Cámpora, organización que lidera el diputado nacional y pilar del Frente de Todos Máximo Kirchner repudió el accionar del Comando Unificado de las fuerzas federales, en el marco del operativo llevado adelante en la localidad rionegrina de Villa Mascardi y denunció la "vulneración de derechos" ante el desalojo a mapuches durante el conflicto. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue uno de los apuntados. De esta manera, el conflicto mapuche continúa enfrentando a diferentes sectores dentro del oficialismo nacional.

"Repudiamos con enorme preocupación la militarización y la vulneración de derechos que viene desarrollándose en Villa Mascardi desde el pasado 4 de octubre a partir del accionar del Comando Unificado de las fuerzas federales que desalojaron y detuvieron a niñas, niños y mujeres, trasladando a cuatro de ellas a más de 1.500 kilómetros de distancia de sus hijas e hijos pequeños, sin derecho a defensa y con desconocimiento de los delitos que se les imputan", reza el escueto comunicado difundido en las últimas horas a través de su página web.

En ese sentido, la agrupación que respalda férreamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que el accionar de las fuerzas comandadas por el ministro Aníbal Fernández, "va en contra de las normas y tratados internacionales de derechos humanos, y evidencia la falta de perspectiva de género y desconocimiento de la interculturalidad del Poder Judicial y los actores interviniente".

El conflicto en Villa Mascardi, Río Negro.

"El Estado siempre debe velar por los derechos humanos, particularmente de mujeres, niñas y niños. Por eso, instamos a que se garanticen de manera urgente los derechos de las mujeres que hoy están detenidas en Ezeiza y en la PSA de Bariloche, y a recuperar la senda del diálogo para encontrar una resolución final a este conflicto", exigieron el pasado viernes.

Ante esto, Aníbal Fernández respondió este domingo mediante su cuenta de Twitter: "Nuestro gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales, las mandas a cumplimentar. No se instruye a realizar actos violentos y si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza. Ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida. Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las ordenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano".

La Cámpora no es el primer espacio oficialista que se expresa de esa manera. La primera en cuestionar las órdenes de Fernández fue la ahora extitular de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, quien renunció a su cargo bajo los mismos argumentos.

"En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite", manifestó Gómez Alcorta en una extensiva misiva en la que comunicaba su dimisión."Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de las fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político", argumentó.

La exministra Elizabeth Gómez Alcorta renunció debido a lo sucedido en Río Negro.

La jueza federal Silvana Domínguez ordenó el pasado sábado que las cuatro mujeres de la comunidad mapuche que fueron detenidas durante el desalojo sean trasladadas desde la cárcel de Ezeiza a la ciudad de Bariloche, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "La jueza federal de Bariloche acaba de indicar que las cuatro mujeres mapuches alojadas en Ezeiza, sean trasladadas nuevamente a Bariloche", publicó el CELS en su cuenta oficial de Twitter.