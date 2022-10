¿Candidato a presidente? Las sugestivas declaraciones de Miguel Ángel Pichetto

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y líder del espacio Peronismo Republicano o Encuentro Republicano Federal (ERF), se sumó al grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio que buscan competir como candidatos en los comicios presidenciales de 2023. “Si hay primarias voy a competir”, fueron las palabras del exsenador al hacer referencia a la posibilidad de encabezar una lista en una eventual realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Si hay primarias voy a competir" indicó, pero siempre y en el caso de que se dé “un escenario de acuerdo y de diálogo, estoy dispuesto a sentarme en la mesa”.

“No hay peronistas dentro del Gobierno. Es un disparate el gobierno, es desastroso. En la Argentina hay dos liderazgos fuertes, que están encabezados por dos presidentes. Si hay primarias voy a competir”, manifestó.

En tanto, al referirse al ex jefe de Estado Mauricio Macri, con quien compartió fórmula en las elecciones de 2019, sostuvo: “Me parece una figura central del proyecto. Yo creo que la visión del mundo que expresan Macri y Juntos por el Cambio es la correcta.

Miguel Pichetto se sumó a la lista de posibles candidatos.

No obstante, aclaró no estar de acuerdo con la concepción que tiene Macri acerca del peronismo. “No comparto lo que dijo. El peronismo dio días muy luminosos e incorporó derechos, no analizó la historia de manera lineal. Hay que ver las coyunturas”.

Por último, mencionó al diputado radical Facundo Manes, quien se vio recientemente envuelto en una polémica dentro de las arcas de Juntos por el Cambio.

El neurólogo acusó al expresidente Mauricio Macri de haber efectuado un "populismo institucional" junto a operaciones judiciales durante su paso por la Casa Rosada entre 2015-2019.

Por ello, Pichetto consideró: “Me parecen legítimas las aspiraciones de Manes. Hay que cuidar el espacio común de la coalición. No hubo populismo institucional, son importante las ideas”.