Axel Kicillof rompió el silencio y habló de la represión en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio y habló de los incidentes del jueves durante el partido entre Gimnasia La Plata y Boca Juniors, donde la Policía bonaerense reprimió a los hinchas del Lobo. Por esta situación, un hombre perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio y dos policías fueron detenidos y apartados de la fuerza.

"La Policía actuó de la peor manera. Mi Gobierno no promueve, ni cubre la violencia institucional", dijo Axel Kicillof. Y agregó que "la policía actuó de la peor manera; está para proteger no para agredir. Nos lleva a hablar de la violencia institucional, nuestro Gobierno no la encubre y no la tolera".

Sobre los hechos, el gobernador declaró: "Un muerto, 7 hospitalizados y 30 mil personas fueron a una fiesta deportiva y se les arruinó. Esa noche aparté al Jefe del operativo y hoy está detenido. Nos pusimos a disposición del fiscal".

Y continuó: "Leí mucho que puede haber sido una interna, pero yo voy a esperar los resultados de la investigación".

Sobre la situación del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Kicillof declaró que "Berni está acompañando la investigación".

"Estos días me señalaron como represor, otros como garantista. La policía actuó de la peor manera y estoy esperando a la justicia. Si esto fuera lo habitual pasaría todos los fines de semana", agregó.

Sobre lo que entiende que sucedió la noche del jueves, Axel Kicillof declaró: "El Gobierno está a disposición de la justicia. Hay que determinar si hubo sobreventa y porqué cerraron las puertas".