Horacio Rodríguez Larreta no quiere ser presidente delegado y busca la interna con Mauricio Macri

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, habló sobre un hipotético escenario en el cual se podrían suspender las PASO del año que viene y destacó que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta deberán dirimir en una interna quién será el candidato de la oposición para intentar pugnar por el sillón de Rivadavia, hoy en poder del Frente de Todos.

"Nunca hay que descartar la competencia. Si uno quiere liderar tiene que competir. El que ganaba conducía, el que perdía acompañaba. Y es sano", dijo Diego Santilli.

"Creo que no se van a suspender las PASO. Hacerlo a 9 meses de los cierres es cambiar la regla a mitad de camino. En todo caso debatamos por qué no se discute la boleta única de papel, pero cambiar las reglas no me parece lo adecuado. Es un mecanismo para que la sociedad elija los candidatos", declaró ante la presión que ejercen algunos gobernadores peronistas que ven un panorama negro para el frente oficialista de cara a las elecciones del año entrante.

Además, en diálogo con CNN Radio, el legislador opositor declaró que "es sano que haya muchos candidatos. Pero es sano si nos damos cuenta que el enemigo es la inflación, la desocupación, la pobreza".

Si bien Mauricio Macri se mantiene pasivo y tiene esporádicas apariciones públicas en el territorio, Horacio Rodríguez Larreta es la otra cara de la moneda y demuestra a cada paso sus ganas de ser candidato a la presidencia el próximo año.

Y que Santilli haya salido a hablar demuestra lo dicho. Larreta está dispuesto a dar pelea en una interna, que claramente sumaría a Patricia Bullrich, con el expresidente Mauricio Macri, sin contar que Gerardo Morales y algunos otros radicales también tienen intenciones de lanzarse.

“Nunca hay que descartar la competencia. Si uno quiere liderar tiene que competir. A mí me tocó competir en la provincia y el que ganaba conducía, el que perdía acompañaba. Y eso es muy sano”, declaró el exvice jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y agregó que "hicimos un buen equipo con Facundo Manes, que salió segundo en las PASO de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires".

Además, Horacio Rodríguez Larreta, según fuentes consultadas, no quiere jugar el rol, en caso de que no haya interna, de presidente delegado, por lo que ve con buenos ojos una interna con Mauricio Macri o con quien se pare frente a él en las PASO.