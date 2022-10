"Esto no es para tibios": así fue el encendido discurso de Javier Milei en España

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei continúa con su campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y viajó a España como orador invitado en un acto que organizó el partido VOX. El economista liberal se refirió en su encendido discurso a la situación que vive la Argentina y arremetió con dureza contra el socialismo.

"Los zurdos mentirosos, es interesante para que lo tengan en cuenta, donde cada vez que uno les muestra un dato los van a acusar de ser violentos, de discurso de odio. Muchachos de la izquierda: dos más dos es cuatro", aseguró Milei.

"El zurderío nos contamina la vida", agregó Milei durante su exposición en "Viva22", el evento que organiza VOX en Madrid, en el Espacio Mad Cool, un lugar con capacidad para 20 mil espectadores, bajo el lema "La historia que hicimos juntos".

"Muchas veces cuando uno plantea esta cuestión de evidencia cuantitativa, le dicen: 'Son países que son culturalmente distintos, elementos distintos'. La verdad es que la evidencia también los contradice. Cuando uno mira la experiencia de Alemania, la Alemania Occidental progresó y la Alemania comunista se hundió", completó Milei.

Y agregó: "El muro en realidad mostró la caída del socialismo no en 1989 sino cuando lo tuvieron que construir en 1961. Esa triste historia está narrada en una canción de un compatriota de ustedes Nino Bravo, que se llama Libre, que cuenta la historia de Peter Fechter cuando trató salir de ese horror que es el socialismo real".

"Miren el caso de Argentina. Cuando Argentina abrazó las ideas de la libertad en 1895 después de 35 años llegó a ser el país más rico del mundo. Hoy después de más de 100 años de estar abrazando tanto socialismo hoy Argentina está 70 en el ranking mundial si se toma el tipo de cambio oficial y 140 si se toma el tipo de cambio paralelo", añadió Milei.

Y completó: "El socialismo es la máquina de empobrecer, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, un fenómeno miserable, un fenómeno del odio, un fenómeno de la violencia".

"Decidieron trasladar la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida para ir inoculando esa basura que es el socialismo. Así está la ideología de género, los conflictos étnicos, los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo. Todas cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad", aseguró Milei en su encendido discurso.

"En Argentina en los últimos 50 años se triplicó el tamaño del Estado con el verso de la justicia social y el número de pobres se multiplicó por ocho veces. El socialismo es una máquina de generar pobres. Los políticos no son Dios. Esto no es para tibios, acá no valen las soluciones intermedias porque son funcionales a más socialismo, al comunismo", cerró Milei en medio de aplausos.

"Somos superiores productivamente, somos superiores moralmente. Esto no es para tibios. Hay que ganarles la batalla a los socialistas. Viva la libertad, carajo. Viva España. Viva Vox y viva Santiago Abascal", fue la arenga con la que Milei concluyó su discurso.