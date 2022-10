Fuerte crítica de Sabina Frederic contra Aníbal Fernández por el conflicto mapuche

Tras un largo silencio mediático, la exministra de Seguridad Sabina Frederic cuestionó el duros términos al operativo de seguridad que tuvo por objetivo desalojar los terrenos usurpados en Villa Mascardi por grupos que se definen como mapuches, y si bien apuntó contra su sucesor Aníbal Fernández, también adujo "intereses inmobiliarios" y prejuicios "racistas" detrás de ese conflicto, al que relacionó con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

"No hubo ningún hecho de vandalismo durante mucho tiempo: por lo menos un año y medio, el tiempo que nosotros estuvimos. Nosotros nos fuimos y la mesa de diálogo se desactivó", aseguró Sabina Frederic en declaraciones radiales, aunque bajo su gestión se produjeron en Villa Mascardi hechos de vandalismo contra propiedades estatales y ataques a vecinos, fuerzas de seguridad e incluso turistas.

Para la exministra, el operativo ordenado por Aníbal Fernández luego de una resolución judicial solo "agravará" el conflicto con los grupos mapuches, especialmente con la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, a la cual desligó de los ataques vandálicos: "El desalojo es un fracaso porque a los supuestos autores de los hechos de vandalismo no los encontraron, salvo que la jueza piensa que son las mujeres que están amamantando. Todo esto es manipulado por personas que son realmente racistas y que tienen detrás intereses rentistas, inmobiliarios, muy muy fuertes".

"Si tiene orden de desalojo, el Ministerio no puede desobedecer. Tiene que generar instancias que evidentemente en este caso no han tenido efecto. Yo imagino que el ministro habrá tenido conversaciones con funcionarios operadores del juzgado federal y no habrá tenido... entiendo, no lo sé, porque son conversaciones siempre privadas", deslizó en relación a las "fallas" que en su criterio tuvo el actual ministro.

De hecho, Frederic insistió en diferenciar su política de la actual: "Nosotros trabajamos permanentemente para que esa situación no ocurriera, para que la Justicia no ordenara el desalojo. Hicimos millones de cosas", dijo. Bajo su gestión entre 2019 y 2021, en Villa Mascardi había al menos dos desalojos judiciales pendientes que no fueron ejecutadas por las fuerzas federales.

Tras su salida del Ministerio de Seguridad, Frederic fue designada por el Gobierno en la presidencia de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria, más conocida como Cascos Blancos, un organismo de la Cancillería que se encarga de diseñar y ejecutar tareas de asistencia humanitaria. Hoy, la Cancillería se abstuvo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando se votó el informe sobre violaciones a los derechos humanos sobre la etnia uigur por parte del gobierno de China.