Las razones por las que Rodolfo Suarez demora el lanzamiento del Mendoza Activa 4

El programa Mendoza Activa 4 fue anunciado meses atrás por el Gobierno de Mendoza pero la iniciativa todavía no ha sido enviada a la Legislatura. De hecho, en el Presupuesto 2023 de la provincia no tiene una partida asignada específicamente, debido a que todavía no ha sido aprobado. Desde el Ministerio de Economía y Energía explicaron las razones por las cuales aún no ha sido presentado y destacaron que el gobernador Rodolfo Suarez pretende impulsarlo en paralelo con otro proyecto de ley apuntado a la modernización del riego.

Este plan de incentivos a la inversión fue creado por la gestión de Suarez en 2020 como respuesta a la crisis generada por la pandemia de coronavirus, en un contexto macroeconómico complejo. El sistema dispuesto consiste en reintegrar el 40% de lo que se destina a la inversión en cada proyecto. Luego de su puesta en marcha se ha ido incorporado un plus para aquellos individuos, pymes o empresas que generen empleo. Según precisaron desde el Gobierno provincial, en Mendoza Activa 4 este plus llegará a 10% o a 15% en el caso de que, además, las inversiones se realicen con insumos de origen mendocino, que las inversiones contribuyan al medio ambiente y al ahorro de energía, que se genere trabajo genuino o que exista mayoría femenina en los proyectos.

El ministerio de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, manifestó a MDZ que el mandatario provincial ya tiene en su escritorio el Mendoza Activa junto con “un plan que quiere hacer de modernización del riego de la provincia”. “Con lo cual, seguramente vendrá a la Legislatura cuando entre los ministros y el Departamento General de Irrigación terminemos con ese proyecto de ley que el gobernador pidió”, aclaró.

Esta propuesta se sumaría a las otras múltiples iniciativas vinculadas a la gestión del agua que viene impulsando en el último tiempo Suarez. En los últimos días el gobernador anunció el “Plan Director de Optimización y Expansión de la Provisión de Agua Potable en el Gran Mendoza”. Anteriormente, firmó un acuerdo con la empresa israelí de agua Mekorot para elaborar un plan maestro de conservación y gestión del recurso hídrico.

“El Mendoza Activa 4 el gobernador quiere enviarlo focalizado con eficiencia hídrica, de riego y energética”, expresó Vaquié y remarcó que “estamos discutiendo cómo enviamos un proyecto aparte que incluya mucho más de eficiencia de riego”.

El ministro hizo hincapié en que “estos proyectos van a ir en conjunto para que se potencien y la gente pueda usar los dos proyectos a la vez. Por eso vendrán juntos a la Legislatura, se van a poder usar complementariamente para que los beneficiarios lo usen a la vez”.

Subrayó que la nueva etapa del programa tendrá comprendidos básicamente a los sectores productivos. Al mismo tiempo agregó que “hay cosas que ya fueron cayendo desde el primero. El primer Mendoza Activa era básicamente mantener a los comercios y a las empresas funcionando y el 3 apuntaba básicamente a que se invirtiera, ha ido cambiando”.

Por otra parte, remarcó que el contexto de crisis macroeconomica nacional impacta en la instrumentación del programa. “La inflación alta cambia parte de la implementación posterior”, señaló y sostuvo que el gobernador dará detalles al momento de la presentación.

Finalmente, Vaquié explicó que el Mendoza Activa no se encuentra incluido en el Presupuesto 2023 porque todavía no ha sido enviado a la Legislatura para su aprobación.