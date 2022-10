La maniobra que planea Rodolfo Suarez para financiar la deuda en dólares

Después de conocerse el proyecto de Presupuesto 2023 que envió el Ejecutivo provincial a la legislatura con los lineamientos y objetivos económicos a cumplir en el próximo ejercicio fiscal, la Mesa del Poder analizó en profundidad dos temas que involucran de lleno al Ministerio de Hacienda y Finanzas: la operación financiera de tomar la deuda en pesos para cancelar las obligaciones en dólares (vence en 2023); y las potenciales paritarias de los gremios estatales producto de la galopante inflación que destruye los salarios de los mendocinos.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad estuvo en MDZ Radio y argumentó que el Gobierno puede ampararse en la Ley de Administración Financiera para poder manejar sus pasivos y refinanciar la deuda en dólares. “Se debe a que la situación cambió y la ley permite poder refinanciar si hay mejores condiciones", dijo el funcionario. El mecanismo que prevé el Gobierno es tomar deuda en pesos en el mercado local, aprovechando que hay disponibilidad a tasa conveniente y, con esos recursos, comprar dólares y saldar así los vencimientos de capital de la deuda que debe pagarse el año que viene.

El ministro de Hacienda y Finanzas presente en los estudios de MDZ Radio.

“Mendoza puede aprovechar la realidad del mercado local donde sobran los pesos para poder refinanciar la deuda en dólares, permitiendo que sus tasas de interés sean más bajas y logrando aplazar los próximos vencimientos", explicó Fayad. Respecto a esto agregó: "En esta coyuntura, que empieza a cambiar con altos niveles de inflación, uno puede tomar deuda en peso a tasas reales casi a cero para poder pagar la mora en dólares. Este ejercicio se puede hacer de manera eficiente porque el Banco Central vende sus dólares a las provincias al tipo de cambio oficial”, agregó.

En cuanto a la maniobra que aplicarán para lograr este objetivo, el funcionario detalló: “La idea es tomar la deuda en peso en el mercado local para cancelar los vencimientos de la amortización de la deuda en dólares que vencen en 2023”. “El efecto en el stock de la deuda será neutro y lo único que cambia es la mora en dólares por pesos”, dijo el ministro de Hacienda.

Equilibrio

Al respecto del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023, el Gobierno apunta al equilibrio fiscal, la baja de impuestos y el fortalecimiento de la inversión pública y privada. Por ello, Víctor Fayad no descartó que, debido a la inflación, la provincia tenga que reabrir paritarias con los gremios estatales, pero dejó en claro que Mendoza "no prometerá cosas que no pueden pagar".

“Las propuestas impagables no las vamos a proponer porque ya lo hicimos en 2015 y no queremos vivir esa misma situación. Somos responsables de lo que ofrecemos, ya que si desde el Gobierno que no se manejan de manera eficiente los recursos, el estado no funciona y no puede recaudar. Por ende, lo que no vamos hacer es poner en jaque el equilibrio fiscal, que tanto nos ha costado conseguir a costa de cerrar las paritarias”, sentenció.