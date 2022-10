El PJ anticipa una fuerte pelea que tendrá el debate del Presupuesto 2023

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto 2023 con los lineamientos y objetivos económicos para el último año de gestión del gobernador Rodolfo Suarez. El Ejecutivo no incluyó en esta pauta de gastos el pedido de “roll over”, que requiere el aval de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, y adelantó que apuntará a una maniobra distinta para reestructurar los vencimientos previstos para el año que viene, amparándose en la Ley de Administración Financiera. Esta decisión ya recibió las primeras críticas de la oposición y desde el Partido Justicialista (PJ) anticiparon sus objeciones a esta estrategia.

En los últimos años, el oficialismo y el peronismo han tenido fuertes controversias respecto al denominado “roll over”, que consiste en emitir deuda nueva para pagar la antigua, sin incrementar las obligaciones, sino refinanciándola y mejorando las condiciones, ya sea en tasas de interés o plazos. Desde la fuerza opositora se han negado en varias oportunidades a aportar los votos necesarios para autorizar ese mecanismo a través de una mayoría especial legislativa.

De hecho, meses atrás el gobernador Rodolfo Suarez le imploró a la oposición el acompañamiento. “Lo que necesitamos los mendocinos, y se lo voy a implorar a la oposición, es la herramienta del ‘roll over’. No puede ser que en Mendoza no podamos rollear deuda, que no podamos sacarnos deuda en dólares para tenerla en pesos. No podemos hacerlo porque la oposición no dio esa herramienta. Vamos a insistir en la Legislatura con que nos den el ‘roll over’, porque si no, todo se dificulta mucho más para los mendocinos”, expresó en julio el mandatario provincial.

Sin embargo, ahora el Gobierno provincial apostará a otra estrategia para pesificar la actual deuda en dólares, sin solicitar esta autorización. El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, adelantó a MDZ que se ampararán en el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera (Nº 8706) debido que a se podrá demostrar la mejora de las condiciones de la deuda, disponiendo de nuevo crédito en pesos.

“El artículo 68 de la Ley de Administración Financiera es el que autoriza el ‘roll over’ pero te dice que solo lo podés hacer si alargás los plazos, si bajás la tasa de interés, si cambiás la moneda, si liberás garantía, con lo cual es muy condicionado. Uno tiene más flexibilidad en término de qué tipo de deuda podés tomar y otro tiene menos flexibilidad”, explicó el funcionario y advirtió que “la norma dice que si se demuestra la conveniencia, se habilita. Y en este caso está más que demostrada”.

La renegociación de la deuda, está prevista en la Ley de Administración Financiera, la cual fue aprobada por los dos tercios de diputados y senadores en el año 2.014.

La renegociación prevista en la Ley de Administración Financiera (Ley 8706, artículo 68) es con el mismo acreedor — Marcelo Costa (@MarceloCostaMza) October 3, 2022

Este plan del Gobierno provincial ya generó cuestionamientos de parte del peronismo. El exministro de Hacienda de la provincia y actual síndico del Banco Nación, Marcelo Costa, afirmó que lo que propone la gestión de Suarez es “inconstitucional” y que implicaría un atropello a la institucionalidad de la provincia.

“Cuando se habla de reestructuración se habla de la deuda que tengo con un acreedor. Eso es lo que está previsto en la Ley de Administración Financiera”, explicó el exfuncionario provincial que fue uno de los autores de la esa norma.

Resaltó que el espíritu del artículo 68 de la Ley apunta a “reestructurar con el mismo acreedor” pero que la Constitución de Mendoza establece que las autorizaciones de nuevo crédito deberán contar con los dos tercios de ambas cámaras legislativas. “Cuando voy a pedir deuda a un nuevo acreedor tengo que ir a la Legislatura, pido los dos tercios y me autoriza. En el Gobierno de Mendoza saben que es así”, subrayó.

En este sentido, Costa señaló que desde el Ejecutivo “saben que están violando la ley porque pidieron la modificación del artículo 68 el año pasado y otros años anteriores. Pidieron esa modificación para permitirles que no se tenga que ir a la Legislatura cada vez que se quiera hacer ‘roll over’ y no se lo aprobaron”.

“Lo que está en la Ley es reestructurar con el mismo acreedor y ellos ahora quieren ir a pedirle a otro acreedor pero sin pasar por la Legislatura porque van a conseguir mejores condiciones”, manifestó el funcionario del Banco Nación.

A su vez, hizo hincapié en que la Provincia “no necesita refinanciar esa deuda”. “En el Presupuesto que presentan este año, no ponen la toma de nuevo endeudamiento para pagar la amortización de la deuda. Entonces, ¿para qué nos vamos a seguir endeudando? La provincia tiene los recursos y lo han presentado en el Presupuesto. Tiene superávit de $ 12.000 millones y después tienen que pagar cerca de $ 50.000 millones en amortización de la deuda. Y eso se paga con el suepravit que tiene la provincia, por lo tanto no necesitan tomar más deuda. Vamos a seguir endeudándonos, sin ir a la Legislatura, cuando no lo necesitamos”, concluyó.

Por otro lado, el contador Nicolás Aroma, integrante de los equipos técnicos del PJ mendocino, criticó el plan adelantado por Fayad y dijo que “claramente hay muchas dudas porque le falta una parte a la idea y es que no sabemos cuáles son esas nuevas condiciones”. “No hay noticias de la condiciones y mucho menos si son mejores”, resaltó.

En tanto, destacó que “hay un reconocimiento del Gobierno de que el gran problema de la administración financiera de la provincia fue tomar la deuda en dólares. Esto no era reconocido por el propio Gobierno. Ahora hay un consenso de que la deuda en dólares genera un problema, por eso se está buscando, por una vía muy discutible desde lo constitucional y desde lo legal, intentar pesificarla”.

Aroma concluyó que “el endeudamiento es una cuestión especial que debe pasar por un refuerzo político. Desde ya digo que lo que se está haciendo es muy malo para la institucionalidad de la provincia”.

Por otra parte, la discusión acerca del plan del Gobierno de Mendoza para avanzar en la refinanciación de deuda amparándose en el articulo 68 de la Ley de Administración Financiera podría terminar podría terminar resolviéndose en la la Suprema Corte de Justicia.

En el Ejecutivo se estaría evaluando pedir una Acción Declarativa al alto tribunal para que exprese un pronunciamiento sobre la legalidad del proceso que se intentaría llevar adelante.