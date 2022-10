La larga lista de obstáculos que debe enfrentar una escuela que busca hacer mejoras

MDZ Radio intentó obtener respuestas por parte de los funcionarios de la Dirección General de Escuelas ante la problemática no resuelta en cuanto al edificio de la escuela José Sixto Álvarez de Maipú. La institución necesitaba construir un techo para su patio. Ante la falta de respuestas por parte de la DGE y el Ministerio de Infraestructura, la escuela consiguió, por su cuenta, el dinero para llevar adelante la obra. A pesar de esto, no lograron que nadie del Gobierno otorgara la autorización de la obra y hasta un funcionario les sugirió que debían pagar 50 mil pesos para que fueran al lugar. Pasaron dos años y la situación sigue sin resolverse.

Falta de respuesta y el pase de responsabilidades

MDZ Radio se comunicó con distintos funcionarios de la DGE para lograr obtener una respuesta ante dicha problemática que lleva dos años.

Primera posta

En un primer momento, se intentó hablar con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, pero no se obtuvo respuesta.

Segunda posta

Ante esta situación, se optó por llamar al jefe de prensa del Ministerio de Infraestructura el cual no respondió el llamado.

Tercera posta

Finalmente, se pudo entablar comunicación con Juan Pablo Henríquez, jefe de área de Inspección y Mantenimiento de Infraestructura Escolar. Ante la consulta sobre si estaba al tanto de la problemática, afirmó que sí, pero que no era su área. “Tendrían que hablarlo con la gente de Ampliación y Construcción, por lo que tengo entendido es la donación de un tinglado, que es ampliación de superficie y nosotros hacemos mantenimiento. No sé cómo se ha gestionado ni cómo ha sido el proceso”, indicó.

Cuarta posta

Posteriormente, MDZ Radio se comunicó con el ingeniero Marcelo Orrico, director de la Dirección de Ampliación y Construcción. Ante la problemática descrita el funcionario dijo “no he hablado nunca con esa directora, no tengo idea de lo que me estas hablando. Si han pedido una renovación del techo y no van a ampliar la escuela, jamás han venido a hablar conmigo. Lo que puede ser que hablen con la Programación Educativa que depende de la DGE, no de nuestra subsecretaría, que le hayan pedido la necesidad, que tiene un procedimiento, luego si esta la aprueba no las elevan a nosotros. Si nosotros no lo podemos financiar y la escuela consigue por su cuenta un donante nosotros lo autorizamos”.

Ante esto, se le explicó al funcionario que desde la DGE no le han dado respuestas a la escuela en cuanto a la necesidad. Por su parte, Orrico afirmó que “nunca le ha llegado ningún pedido”. Sin embargo, se le mencionó que Fernanda Acosta, coordinadora de Infraestructura Escolar de la DGE, se comunicó con la directora de la escuela para pedirle disculpas por las demoras, exponiendo que desde esta cartera se tenía conocimiento.

Finalmente, Orrico explicó que el funcionamiento para resolver este tipo de problemáticas consiste primero en elevar la necesidad a la DGE. "Desde Planeamiento es Nicolás Nieto quien da las prioridades y nosotros ejecutamos, si el Gobierno no puede darle los recursos, la escuela puede adquirir una ayuda externa”, comentó, algo que la institución ya logró.

Hasta ahora no se ha obtenido comunicación alguna con Nicolás Nieto y no se ha resuelto la problemática. Mientras tanto la escuela Maipú sigue sin techo en su patio.