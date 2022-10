La confesión de Martín Tetaz respecto al próximo presidente argentino

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz profundizó sobre la interna de Juntos por el Cambio en diálogo con MDZ. El economista destacó la fuerza electoral del PRO y la recomposición de la UCR respecto a las elecciones pasadas. "A mí me gustaría obviamente un presidente radical porque lo soy. Facundo Manes y Martín Lousteau son los dos radicales que están bien", expresó el legislador porteño.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, dijo que el radicalismo no iba a permitir que se divida nuevamente el poder como lo hizo el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué opinas de la interna que atraviesa Juntos por el Cambio?

Me parece muy bien que las formulas presidenciales sean cruzadas. La crítica de Morales es comprensible pero no es lógica desde el punto de vista político porque en la política hay que ganarse el lugar. La PASO del 2015 fue testimonial. El radicalismo sacó el 10% pero Macri ganó con el 80%. En el gobierno se mostró esa diferencia de peso que había. Hoy el radicalismo está mucho más fuerte en todas las provincias. Se tiene que poder alcanzar la mejor versión cruzando candidatos de diferentes partidos. La fórmula tiene que gobernar como una coalición.

Juntos por el Cambio.

¿Qué forma combinada es la que más te gusta?

A mí me gustaría obviamente un presidente radical porque lo soy. Facundo Manes o Martín Lousteau son los dos radicales que están bien. Insisto igualmente, me gustaría una fórmula potente que incluya sectores. Un esquema de gobierno que le muestre a la sociedad las distintas versiones de Juntos por el Cambio. Hay que conducir bien los destinos de la Argentina.

¿Te gustaría juntar a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el diputado bonaerense Facundo Manes?

Podría ser. Si ellos pudieran dirimir quién está mejor posicionado para encabezar la fórmula como presidente hacia el año que viene, sería una buena fórmula posible. Horacio Rodríguez Larreta con Cornejo también podrían ir. Una combinación hermosa. Son dos gobernadores con gestiones exitosas, uno radical y otro del PRO.

¿Quién es el candidato de la oposición que más te cierra actualmente?

Todos los candidatos de Juntos por el Cambio son muy buenos. Tenemos 6 que son competitivos electoralmente. Nunca un partido político tuvo eso. Eso una suerte de crisis de crecimiento y nos exige aprovechar la tecnología de las PASO para que la gente elija el mejor candidato. Cualquiera de los que se acomode mejor al año que viene va a ser el que vamos a acompañar.