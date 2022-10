El tenso cruce entre José Thomas y una diputada vinculada a la CTA

La relación entre el Sindicato Unidos de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y el director General de Escuelas, José Thomas, está lejos de ser buena. Al punto que la tensión se trasladó a la Legislatura donde el funcionario presentaba la pauta de gasto para el 2023. En ese contexto, fue interpelado por la diputada Natalia Vicencio, del bloque del Frente de Todos y alineada con la CTA y el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa.

Cuando contestaba las preguntas de la legisladora, Thomas le recriminó las denuncias que Vicencio ha presentado en su contra. En concreto, el detonante fue la exigencia de la diputada para que la DGE se presente al "programa nacional de compensación salarial" para recibir ayuda nacional y así garantizar el sistema educativo disponiendo de fondos para otros recursos como salarios.

"Nosotros no entramos al sistema compensatorio porque no estamos por debajo de la regla nacional aunque usted diga que si estamos. Y si no es así, denúncieme. Yo no puedo incumplir una paritaria nacional", manifestó al ser consultado sobre el uso que hace la DGE de los fondos nacionales que recibe.

"Denúncieme y lo arreglaremos. Por algo no llegan a nada sus denuncias. De todas las que me ha hecho usted, personalmente, ninguna nunca llegaron a nada", aseveró José Thomas con evidente malestar.

En referencia a esas denuncias, invitó a la Legisladora a hacer memoria si no recordaba de qué estaba hablando. "Busquelas, las va a encontrar. De hecho si las busca en su Twitter las va a encontrar. Al tuit con la denuncia", manifestó.

Entre otras cosas, la CTA denunció a Thomas en 2021 por un presunto incumplimiento de la Paritaria Nacional Docente. A raíz de ello lo denunciaron penalmente por incumplimiento de funciones y malversación de fondos públicos.