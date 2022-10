Llegan a 200 los bloqueos empresariales y todavía "nadie hace nada"

Uno de los temas que más temores desató en el mundo empresarial en los últimos tiempos, y fundamentalmente en 2022, fue el aumento descomunal de las tomas y bloqueos de empresas por parte de los sindicatos que afectó, fundamentalmente, a empresas de logística y alimenticias.

Uno de los que primero mostró cómo se manejaban los dirigentes sindicales fue Bernardo Fernández, dueño del Complejo Industrial Parque Ader de Villa Adelina, en el partido de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires. quien a principios de este año, no pudo trabajar por más de 10 días por un conflicto entre el gremio de Camioneros con el de Carga y Descarga.

Fernández es uno de los impulsores del Movimiento de Empresas Anti Bloqueo que preside la empresaria de San Nicolás, Verónica Razzini, quien también sufrió un brutal bloque a sus plantas por parte del sindicato que conduce Pablo Moyano.

Ellos observan que no tienen las mismas posibilidades ni acceso a las autoridades que los últimos damnificados, las empresas de producción de neumáticos, que puso en vilo la producción no sólo de autos y camiones sino de cientos de actividades relacionadas.

“Las empresas grandes no nos recibieron cuando quisimos darles nuestro punto de vista. Los empresarios que manejan las firmas que los otros días tuvieron el gran conflicto con el sindicato de neumáticos, tienen el teléfono de Dios y no nos necesitan, parece, pero luego sufren lo que ellos quieren evitar”, se quejó Fernández, quien pretende que todas las empresas unifiquen criterio ante una forma de protesta que desmadra toda la producción.

El empresario remarcó que “da una impotencia terrible cuando te toman la planta o te la bloquean y no podes ni entrar ni salir. Te sentís desamparado”. Y recordó que todo se produjo por un problema en solo una empresa de las 40 que están instaladas en el Parque Industrial.

Lamentablemente, éste no fue el primer bloqueo que sufrió y alertó que ya son más “de doscientos los que denunciamos desde el Movimiento Anti Bloqueo. “En ese momento sentís que te sacaban todo lo que fuimos haciendo durante la pandemia” y se quejó, también, porque “cambian los gobiernos y todos los que vienen siempre es para peor”, manifestó.

Tras recordar que durante los días que estuvieron impedidos de trabajar, “las personas que trabajaron en el parque, mujeres insultadas y agredidas, muchas renunciaron por temor. Esta gente no tiene códigos”.

“Yo hablaba con cuatro delegados de cuatro delegaciones diferentes, y ninguno se ponía de acuerdo. Hablaba con cada uno de los referentes gremiales y cada vez que acordabas algo, ellos mismos te deshacían lo pactado”, recordó. Y agregó: “Bloquean porque son sindicalistas mafiosos”.

A pesar de su bronca e impotencia, Fernández explicó que “no estoy en contra de los sindicatos, sino contra las mafias. Hay una ley de sindicatos, que si se respetaría el país sería otro. Hoy los delegados no trabajan en las empresas que dicen representar”. Además, expresó que “antes de pedir una reunión con los empleados, tiene que avisar, pedir permiso, pero las leyes no se respetan. Y los gobernantes son cómplices de esta situación”.

Para este empresario, “el que hace un acampe en una calle, es un delincuente pero nadie atiende el tema. Nadie, desde hace muchísimos años. Ahora, si yo lo hago, me llevan con pito y cadenas, me filman y no salgo más. Estos delincuentes hacen lo que quieren y los gobernantes los cuidan”, se quejó.

Fernández reclamó que lo “único queremos trabajar con reglas y respetando las leyes. Las leyes están, y tenemos que pedir que los fiscales y los jueces actúen. Y para esto es fundamental el trabajo y la trascendencia que nos dan los medios”.

El empresario “debe subsistir todos los días. Lamentablemente, se perdieron muchos valores en nuestra sociedad, y también nuestros trabajadores perdieron responsabilidad sobre el rol que deben cumplir”, agregó Fernández