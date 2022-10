Horacio Rodríguez Larreta le marcó la cancha a Facundo Manes y apuntó contra el kirchnerismo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le marcó la cancha al diputado nacional por la UCR Facundo Manes y apuntó contra el kirchnerismo.

"El populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Desde Juntos por el Cambio siempre vamos a trabajar por la unidad y para reconstruir la esperanza en que es posible transformar nuestro país", escribió Larreta en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño se refirió a las declaraciones de Manes, quien había asegurado que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo "populismo institucional".

Varios referentes de Juntos por el Cambio salieron a cruzar en duros términos al neurocientífico, quien redobló la apuesta y siguió criticando al Gobierno de Macri por contar con "operadores en la Justicia".

Larreta, por su parte, ya había manifestado su malestar con las declaraciones de Manes en una entrevista radial. "Hay que discutir internamente las diferencias de nuestro partido. No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes. Además, la Justicia ya dijo que Macri no estuvo involucrado en espionaje, yo sé fehacientemente que no estuvo, desde mi convicción personal, pero además lo dijo la Justicia", señaló Larreta en declaraciones a Radio Ciudadano News.

"La unidad es el valor primero, tenemos que trabajar todos juntos y si hay diferencias -como se pueden dar en un proyecto amplio como el nuestro- tenemos que discutirlas internamente", alentó el jefe de Gobierno y reafirmó su convicción de que "la diversidad enriquece".