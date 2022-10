El contundente mensaje de Rodríguez Larreta para referirse a Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta, referente de Juntos por el Cambio, defendió a Mauricio Macri de las duras acusaciones que realizó Facundo Manes. "Hay que discutir internamente las diferencias de nuestro partido", remarcó.

"No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes. Además, la Justicia ya dijo que Macri no estuvo involucrado en espionaje, yo sé fehacientemente que no estuvo, desde mi convicción personal, pero además lo dijo la Justicia", señaló Larreta al expresidente en declaraciones a Radio Ciudadano News.

Facundo Manes criticó a Mauricio Macri.

Manes, que llegó al Congreso en 2019 de la mano de la UCR en JxC, también planteó que esa gestión tuvo "un populismo institucional" y agregó que "el populismo institucional lleva al fracaso de las naciones".



En disenso, Larreta dijo "estar convencido" de que "el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo" y que Macri "puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner".



"La unidad es el valor primero, tenemos que trabajar todos juntos y si hay diferencias -como se pueden dar en un proyecto amplio como el nuestro- tenemos que discutirlas internamente", alentó el jefe de gobierno y reafirmó su convicción de que "la diversidad enriquece".