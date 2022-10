En medio de las tensiones, Gerardo Morales lanzó una curiosa frase sobre 2023

En medio de las tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio, el presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reiteró que será candidato a presidente el año que viene y aseguró que Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta lo "pueden acompañar" en la fórmula.

"No tengo ningún problema en que me acompañe algún dirigente de PRO como candidato a vicepresidente. Horacio, Patricia, si me quieren acompañar, tienen la puerta abierta. Mauricio también. Tendríamos que charlar un poco, pero lo aceptaría. Voy a ser candidato a presidente", resaltó el gobernador jujeño.

A la vez, Morales también se diferenció del diputado Facundo Manes y consideró que sus críticas a Macri fueron una "acusación infundada y un exceso".

En la Bolsa de Comercio de Córdoba conversamos sobre nuestros proyectos que están cambiando la matriz productiva y energética de Jujuy, y también sobre las oportunidades y desafíos del país para un mejor futuro.



"No nos puede pasar lo mismo que al Frente de Todos. Hay que ordenar desde Juntos por el Cambio y apostar a la unidad, somos la única alternativa, tenemos que llegar con un plan, como no tenía en 2015, ahora sí tenemos un plan", afirmó Morales, al participar de un ciclo de charlas en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

"Facundo no habló de la gestión de Mauricio, hizo una imputación directa sobre Mauricio. No es que tenga las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar", resaltó Morales.

El presidente de la UCR se expresó así luego de que el Comité Nacional del Partido se despegara de Manes y convocara a la unidad de Juntos por el Cambio.